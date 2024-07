Nord Tennis Master Club: seconda giornata del Trofeo Ma-Bo

La prima è la pugliese Eleonora Alvisi, promessa del tennis azzurro, 21 anni e capace nel 2020 di vincere il titolo di doppio al Roland Garros Junior a fianco di Lisa Pigato. La seconda è stata ancora una volta la brasiliana Gabriela Ce. La terza la numero 1 del tabellone principale, l’argentina Solana Sierra.

Eleonora, questa settimana al best ranking WTA in singolare (667) è ripartita dopo essere stata ferma per oltre un anno, nel 2023, a causa di un’operazione all’anca. Il potenziale per far bene, soprattutto in ottica futura, è evidente e anche ieri la ragazza che ha sempre ammirato molto la corregionale Flavia Pennetta l’ha fatto vedere nel match decisivo per entrare tra le big che l’ha opposta all’esperta laziale Federica Di Sarra. Eleonora ha vinto in due set, non facili, gestendo bene i passaggi delicati del confronto. Tennis completo il suo che è sì di potenza ma anche di angoli e precisione. Davanti all’esperienza della 34enne di Fondi, da molti anni tesserata per l’US Tennis Beinasco e in carriera capace di vincere otto titoli in singolare a livello ITF, la giovane pugliese, arrivata al tennis seguendo la passione del papà, non si è disunita e ha dimostrato anche personalità, la stessa che abbinata al fuoco per il tennis le ha permesso di superare un momento molto difficile affrontato nella fase di lancio di carriera. Eleonora è anche nipote di uno dei tre vicepresidenti della FITP, Isidoro Alvisi.

La brasiliana Gabriela Ce è un’altra delle racchette che hanno affrontato e superato il draw preliminare. Oggi è arrivata la vittoria contro la trentina Melania Delai al termine di un match molto equilibrato e a tratti spettacolare. La prima frazione è stata una sorta di saliscendi, con la Ce avanti 3-1, ripresa e superata dall’azzurra, poi nuovamente in grado di passare a condurre, nello score e negli scambi in virtù di un gioco mancino vario e dalle numerose alternative tecniche, comprese le discese a rete concluse con efficaci soluzioni di volo. Più solida la Delai da fondo campo ma brava la sudamericana ad uscire dallo scambio anche con taglienti accelerazioni di diritto. Alla fine successo per la Ce in 2 ore e 17 minuti fissato sul punteggio di 7-5 6-3.

Le altre giocatrici che hanno superato lo scoglio del tabellone preliminare sono state Jessica Pieri, Camilla Gennaro, Beatrice Ricci, le francesi Yaroslava Bartashevich e Emeline Dartron, la croata Tara Wurth.

Ha preso il via il main draw ed è entrata subito in gioco la prima testa di serie, l’argentina Solana Sierra, 20 anni e n° 167 nell’ultima classifica WTA, reduce dalle qualificazioni a Wimbledon. Opposta alla connazionale Lara Julieta Estable, la Sierra ha usato prevalentemente la pressione da fondo per venire a capo di un match comunque lottato al di là dello score. Vinta la prima frazione al nono gioco, nella seconda Solana ha anche richiesto sul 3-2 un medical time out per un indolenzimento muscolare. Alla ripresa ha operato lo strappo decisivo vincendo rapidamente tre game e salendo negli ottavi del Ma-Bo.

Subito eliminata invece l’africana Sada Nahimana per mano della russa Daria Lodikova. Il primo set, vinto al tie-break dalla tennista dell’est che era sotto 5-2, ha fatto la differenza anche sotto il profilo psicologico. Negli altri tre match di main draw disputati oggi successi della slovena Falkner su Tatiana Pieri per 6-3 3-1 rit, della francese Alice Rameper 6-3 6-0 sulla croata Petra Marcinko e della transalpina Sara Cakarevic su Miriana Tona, con lo score di 6-3 6-3. Domani si prosegue con gli altri match di 1° turno.