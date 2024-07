Granda College Cuneo: 4 cuneesi in Nazionale

Anche in questa off season estiva da Cuneo due giocatori e due giocatrici di basket vestiranno la divisa della Nazionale di Categoria! Profondo orgoglio e felicità per tutto lo Staff e la Società Granda College Cuneo . La convocazione in Azzurro è uno speciale traguardo individuale dei nostri atleti talentuosi consapevoli della straordinaria opportunità di miglioramento, ma si rivela soprattutto un grande successo del lavoro minuzioso e di alta qualità dello staff, dei compagni di squadra, della società Granda College e del progetto provinciale GGS.

In particolare parliamo di Edoardo Di Meo e Giulio Vergnaghi che sono stati convocati nel roster dei 16 al raduno di Bassano del Grappa (in corso dall’11/7) in preparazione dell'Europeo Under 16 che si terrà a Heraklion (Grecia) dal 9 al 17 Agosto.

Sempre annata 2008, ma questa volta la convocazione si tinge di rosa: al raduno a Udine (dal 22/7) è stata convocata Alexandra Lokoka e cercherà di entrare nelle 12 che faranno parte della selezione che si giocherà l'Europeo di categoria dal 16 al 24 Agosto a Miskolc (Ungheria).

E infine, tornata sui campi a fine stagione dopo un infortunio, più carica che mai la nostra "veterana" Beatrice Grosso è attualmente in raduno a Montegrotto Terme (dal 9/7) in preparazione per l'Europeo Under 18 in Portogallo dal 3 all'11 Agosto 2024.