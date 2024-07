Volley Mercato a Bologna, Cuneo tra le 47 squadre iscritte

Secondo giorno di Volley Mercato allo “Zanhotel & Meeting Centergross” di Bologna per i 47 Club di pallavolo maschile iscritti all’80° Campionato di Serie A. La tre giorni organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A anche in questa edizione ha riservato incontri, tavoli di confronto e approfondimenti specifici per ogni settore (segreteria, marketing, comunicazione, dirigenza), per tutte le Società che nella prossima stagione competeranno nei campionati di Superlega, Serie A2 e Serie A3.