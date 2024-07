Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley U14 e U18 a Beinasco: tutti i risultati

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI BEACH VOLLEY UNDER 14 Il primo giorno della Tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley presso il centro di Beinasco ha visto scendere in campo le migliori coppie del panorama nazionale di Beach Volley Giovanile Under 14 . Sotto il sole caldo nella periferia di Torino, le giovani coppie si sono date battaglia in quello che, per una domenica, si è trasformato in un vero posto di divertimento e condivisione del beach volley.

Trionfo di Fazio e Iaccheri nel Maschile

Nel tabellone maschile, la coppia formata da Lorenzo Fazio e Lorenzo Iaccheri ha conquistato il gradino più alto del podio. I due “Lorenzi”, come venivano chiamati da amici e genitori fuori dal campo, hanno saputo far divertire il pubblico con giocate da grandi, fatte in miniatura. La loro determinazione e il rispetto per gli avversari li hanno distinti, rendendo ogni partita un vero spettacolo.

Dominio di Rubini e Grigore nel Femminile

Sul gradino più alto del podio del tabellone femminile è salita la coppia formata da Gaia Rubini e Cristina Grigore. Le due atlete hanno dominato quasi tutto il tabellone, con partite senza grandi sbavature che hanno messo in dubbio il loro accesso alla finale solo per pochi istanti. La loro coesione e abilità tecnica hanno reso ogni match un esempio di come si gioca a beach volley ai massimi livelli giovanili.

Commenti dal Progetto Giovanile

Ezio Goia, responsabile del progetto Giovanile della Beach Volley Training nel periodo estivo, ha commentato: «Siamo felici e ringraziamo tutti coloro che hanno permesso questa tappa under 14. Credetemi, più sono piccoli più le cose si complicano, chiedendo a tutti il massimo sforzo. Genitori, coach, volontari e staff hanno dato il massimo per far trovare il meglio all’interno della struttura, la stessa attenzione che metteremo in tutte le categorie giovanili e anche nell’assoluto».

Goia ha continuato, «Questa giornata è senza dubbio il valore aggiunto del progetto che BVT, con Ultima Spiaggia e in particolare con l’amico Cuniberti e la società Colombo Genova per il maschile , mentre con moltissime società della zona come In Volley Chieri nel femminile, ha permesso di creare un vero e proprio gruppo giovanissimo di Beach Volley che nei prossimi anni siamo certi potrà solo aumentare e migliorare qualitativamente. Per adesso godiamoci il momento dopo tante fatiche invernali».

Prossimi Appuntamenti

Già da oggi, sui campi della Beach Volley Training, scenderanno le coppie giovanili Under 18 maschile e femminile per due giorni di puro spettacolo. Seguiteci sui nostri canali social per aggiornamenti in tempo reale e per non perdere neanche un minuto di questa emozionante competizione.

Classifica Tappa Campionato Italiano Assoluto Under 14 Femminile – Beinasco



RUBINI GAIA – GRIGORE CRISTINA NAPOLI GAIA – DI GENNARO GIULIA PIAZZOLLA SOFIA – PIAZZOLLA ARIANNA ROMANINI ALICE – MITRI IRENE TURCO ESTER ANNA – BRACCO ALESSIA ANDRISANI CAROLINA – BARBERO GIULIA IACCHERI AURORA – ROMANO SARA

Classifica Tappa Campionato Italiano Assoluto Under 14 Maschile – Beinasco

FAZIO LORENZO – IACCHERI LORENZO CANTON ALESSANDRO – SPINELLA ANDREA CUNIBERTI MATTEO – MARABOTTO MASSIMILIANO IORIO DE MARCO MATTEO – BANCHI ALESSANDRO LAVEZZARO EDOARDO – BRUGNONE ANDREA SIMONE EMANUELE – TIMO GABRIELE DE FRANCO SAMUEL – SCAPOLLA EMANUELE CORTELAZZO JASON – DE CESARIO ASCANIO

L’entusiasmo e la passione che queste giovani promesse del beach volley hanno mostrato sul campo sono un chiaro segnale del futuro brillante che attende questo sport in Italia. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti e seguite le nostre prossime competizioni per vivere insieme a noi ogni momento di questo emozionante viaggio nel mondo del beach volley giovanile.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI BEACH VOLLEY UNDER 18

Il torneo Under 18 di Beach Volley a Beinasco, valido per il campionato italiano assoluto, ha offerto un mix perfetto di divertimento e spettacolo. Gli atleti, sia nel tabellone femminile che in quello maschile, hanno dato vita a partite intense e combattute fino all’ultimo punto.

Tabellone Maschile: Una Finale Avvincente

Nel tabellone maschile, la coppia di Brunico, STOLZLECHNER – NATOLI, ha trionfato dopo un torneo impeccabile. La finale contro la coppia di casa RICCIARDI – BARBERIO è stata un vero thriller, con i padroni di casa che hanno ceduto solo per due punti nel secondo set, dopo aver vinto a Montesilvano.

PROFUMO – MURARO, un’altra coppia della Beach Volley Training, ha conquistato il terzo posto, completando il loro torneo con una solida prestazione.

Classifica Finale Maschile

STOLZLECHNER MICHAEL – NATOLI ALEX RICCIARDI PAOLO – BARBERIO EMANUELE PROFUMO LORENZO – MURARO RICCARDO FRACCHIA ALESSIO – SERAFINI GIUSEPPE VITTORIO VALLIN MARTINO – ZOPPINI NICCOLÒ RIZZO FILIPPO – SEGALINI TOMMASO TASSONI EMANUELE – MONICA FILIPPO BUSSOLARI DIEGO – SEGALINI FILIPPO TERZI LORENZO – VERITÀ FABIO FIGUS MATTIA – MORABITO MATTEO PITTO FEDERICO – MOSCHINI SIMONE SAIBENE LORENZO – RAMIREZ GONZALEZ ALONSO MORO ALESSANDRO – ZILLIO GABRIELE GAMBERINI LORENZO – FONTANESI MATTEO MONOPOLI FEDERICO – BAROSCO MASSIMO QUARANTA LUCA – BONINSEGNI NICOLÒ FICHERA MIRKO – LEANDRO LORENZO CREMONA LEONARDO – FERRAZZO FILIPPO ZANTELLI GIAMPAOLO – PELLEGRINO ANDREA ROCCO PATRONE DANIELE – HUBER SEBASTIAN TORCELLO LORENZO – SCIULLI MARCO AURELIO GHIELMI MATTIA – PORRAS NICOLAS MERINO MATTEO – GASPERINI LORENZO SANTOMASSIMO RICCARDO – MASSAROLI NICOLO’

Tabellone Femminile: Supremazia di Open Beach Milano

Nel tabellone femminile, la supremazia dell’Open Beach Milano è stata evidente, con le coppie MATTERAZZO – CARLI CATERINA e POMPONIO – QUADRANTI che hanno dominato la scena. In una finale tutta milanese, MATTERAZZO SARA e CARLI CATERINA hanno vinto al tie-break con il punteggio di 20-22, 21-9, 15-10.

Il terzo posto è stato conquistato da RUBINI – BUFFA della Beach Volley Training, che nonostante una semifinale sotto tono, hanno dimostrato il loro valore sul campo.

Classifica Finale Femminile

MATTERAZZO SARA – CARLI CATERINA POMPONIO VIOLA JOY – QUADRANTI CECILI RUBINI LARA – BUFFA MARIA JELMINI KASSANDRA – SCALVINI ALLEGRA BIBOLOTTI FABIOLA – MERLINI GINEVRA COSTA ANNA – ROSERBA GAIA CERRATO MARTINA – BOSI MATILDE TESORO CAROLA – DURAND VIOLA CUCCHI FABIANA – MIOSO VITTORIA HELENA RETTORE SOFIA – BARDARO GIULIA FERRARI SOFIA – CHINNI MATILDE LANZAROTTI SOFIA – RUSCONI ALESSIA SIMONE GIULIA – DEIDDA MARTINA FRATAMICO DELIA – ZUSSINO VANESSA GIANNELLI SOFIA CAROL – GAMBELLI SARA MAESTRONI ELENA – GORLA CHIARA ROSSETTI LAVINIA – EDALLO VIRGINIA MUSSIDA MATILDE – OLIVARI ELISA BARCO CATERINA – SCAGLIOLA MARTINA GRASSI MARTA SOFIA – MORSTABILINI MARTA POLI GIULIA – LIBRETTI ANNA BARESI CHIARA – FALSETTI SOFIA MARIA FACCHETTI SOFIA ANNA – LUGJA ARJANA VENEGONI ALICE – PETRONE GIULIA

Le Parole degli Organizzatori

Alessandro Contadin, responsabile della BVT insieme a Ezio Goia e Larosa Luca, ha espresso la sua soddisfazione: «Non ci aspettavamo un’adesione così alta ai vari tornei, soprattutto nel settore giovanile. Oltre 10 coppie nel tabellone femminile e 9 nel tabellone maschile sono dovute rimanere a casa come riserve. Siamo contenti perché significa che il lavoro che stiamo facendo per valorizzare il giovanile sta dando i suoi frutti. Tuttavia, ci piacerebbe poter dare a tutti le stesse opportunità».

Guardando al Futuro

Oggi è il turno degli atleti dell’Under 20 e dell’Under 16, che si sfideranno nella fase finale della tappa del campionato italiano di Beach Volley a Beinasco. Le aspettative sono alte e sicuramente non mancheranno le emozioni.