Overall Cycling Team: apprensione per Daniel Gianello

Daniel Gianello, ieri, durante una seduta di allenamento a Livigno con il compagno di squadra Nicolò Ponti (illeso), è stato vittima di un frontale con un motociclista che ha invaso la sua corsia mentre sorpassava una macchina senza accorgersi dei ciclisti. È stato trasportato in elisoccorso a Lugano ed è arrivato in condizioni critiche. Gli sono state fatte diverse trasfusioni per poi essere operato d'urgenza per un edema cerebrale.