Weekend di allenamenti in maglia Azzurra al Palavela di Torino

È stato inoltre confermato l’allenamento delle squadre di short track per tutto il mese di luglio, mentre nel prossimo week end del 27/28 luglio si terrà un Torneo di Floor Curling sotto la Vela, organizzato dalla Fisg Piemonte.

Sempre questo weekend (sabato 20 luglio alle ore 14.30) a Sestriere, presso l’Ufficio Turistico del Comune, verrà inaugurata la mostra fotografica “From a Noble past to a brighter future” (“Da un nobile passato a un futuro più radioso”), un percorso espositivo che spiega come e perché i FISU Games di Torino 2025 possano rappresentare un nuovo punto di rilancio per il movimento sportivo universitario, mettendo al centro non solo gli sport delle competizioni ma anche e soprattutto i valori al centro delle Universiadi Invernali, come lo scambio, il confronto e rispetto reciproco, oltre ai temi posti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, come la Sostenibilità, l’Educazione, l’Innovazione, la Diversità.

ABOUT FIGURE SKATING

Il pattinaggio di figura è uno sport invernale che combina elementi di danza e atletica, eseguito su ghiaccio. I pattinatori eseguono una serie di movimenti coreografici, salti, trottole e passi, sincronizzati con la musica. Questo sport si divide in diverse discipline, tra cui:

Pattinaggio singolo: Comprende esibizioni individuali, sia maschili che femminili. Gli atleti eseguono programmi brevi e lunghi, che includono elementi tecnici obbligatori e componenti artistiche.

Pattinaggio a coppie: Due pattinatori (un uomo e una donna) eseguono movimenti sincronizzati e figure che richiedono sollevamenti, lanci e prese complesse.

Danza sul ghiaccio: Una disciplina di coppia che enfatizza i passi di danza, le movenze e l'interpretazione musicale, con meno enfasi sui salti rispetto al pattinaggio a coppie.

Pattinaggio sincronizzato: Un'attività di gruppo in cui squadre di pattinatori eseguono coreografie sincronizzate.

Le competizioni di pattinaggio di figura sono giudicate in base a criteri tecnici (difficoltà e correttezza degli elementi) e artistici (coreografia, espressione e interpretazione della musica). I principali eventi includono le Olimpiadi Invernali, i Campionati Mondiali, i Campionati Europei e i Campionati Nazionali.

Alcuni degli elementi chiave del pattinaggio di figura includono:

Salti: Tra cui il salchow, il toe loop, il loop, il flip, il lutz e l'axel.

Trottole: Come la trottola bassa, la trottola combinata e la trottola saltata.

Passi: Sequenze coreografiche che collegano i vari elementi tecnici.

Sollevamenti e prese: Usati soprattutto nel pattinaggio a coppie e nella danza sul ghiaccio.

Il pattinaggio di figura richiede anni di allenamento rigoroso, coordinazione, forza fisica, grazia e capacità interpretativa, rendendolo uno degli sport invernali più affascinanti e seguiti.

ABOUT FLOOR CURLING

Il floor curling è una variante del curling tradizionale, adattata per essere giocata su superfici dure come il pavimento di una palestra o di una sala polivalente, anziché sul ghiaccio. Questa versione del gioco è particolarmente popolare nelle scuole, nei centri comunitari e nelle case di riposo perché è facilmente accessibile e non richiede una superficie ghiacciata. Ecco alcune caratteristiche distintive del floor curling:

Superficie di Gioco: A differenza del curling su ghiaccio, il floor curling si gioca su pavimenti duri e lisci. Questo lo rende adatto per ambienti interni come palestre scolastiche, centri comunitari e altri spazi con pavimentazione adatta.

Equipaggiamento: Le pietre utilizzate nel floor curling sono generalmente dotate di rotelle o di una base scorrevole che consente loro di muoversi facilmente sul pavimento. Questo permette di mantenere l'essenza del curling senza la necessità di ghiaccio.

Regole: Le regole del floor curling sono molto simili a quelle del curling tradizionale. L'obiettivo del gioco è far scivolare le pietre sul campo di gioco, cercando di posizionarle il più vicino possibile al centro del bersaglio (la "casa") e di strategicamente eliminare le pietre avversarie.

Accessibilità: Il floor curling è progettato per essere accessibile a persone di tutte le età e abilità. È particolarmente popolare nelle scuole, nelle case di riposo e nei centri di riabilitazione, dove può essere giocato da persone con limitazioni fisiche.

Benefici: Oltre a essere un'attività divertente e sociale, il floor curling offre benefici fisici e mentali, come il miglioramento della coordinazione, dell'equilibrio e delle capacità strategiche.

Versatilità: Poiché non richiede ghiaccio, il floor curling può essere giocato in qualsiasi periodo dell'anno e in una varietà di ambienti. Questo lo rende una scelta popolare per attività ricreative e sportive indoor.

In sintesi, il floor curling è una versione adattata e accessibile del curling, che mantiene gli elementi strategici e competitivi del gioco originale, rendendolo fruibile in una varietà di ambienti e per persone di tutte le età e abilità.