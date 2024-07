Cuneo Volley: svelati tutti i calendari della stagione 2024/2025

Ufficializzati i calendari della stagione 2024/2025 alla Presentazione dell’80° Campionato di Serie A organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A al termine della tre giorni di Volley Mercato a Bologna. La stagione biancoblù partirà in trasferta sul campo di Brescia domenica 6 ottobre e sarà proprio con i bresciani il Derby di Santo Stefano in casa per i cuneesi.