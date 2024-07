Al Nord Tennis Master Club domani la finale del Trofeo Ma-Bo

Sarà una finale nobile quella di singolare della 14esima edizione del Trofeo Ma-Bo, 25.000 $ ITF femminile che ieri ha messo in campo le semifinali e assegnato il titolo di doppio al Nord Tennis Master Club di Torino , andato alle slovene Ziva Falkner e Pia Lovric . La giocheranno infatti domani alle 10 due teste di serie di lingua ispanica, la numero 1 del draw Solana Sierra , argentina di Mar del Plata, e la numero 3, Guiomar Maristany Zuleta de Reales , spagnola di Barcellona. Solana Sierra, 20enne che ha già difeso i colori della sua nazionale in Billie Jean King Cup, con ultima classifica mondiale WTA di numero 167, ha battuto in semifinale la 19enne francese di origine russa Yaroslava Bartashevich, mentre l’iberica si è imposta sulla russa Daria Lodikova in rimonta.

C’era attesa per vedere all’opera l’argentina Sierra che nei tre precedenti confronti del torneo aveva faticato poco per venire a capo delle rispettive rivali. Due set abbastanza veloci contro la connazionale Estable, poi due ritiri sul 5-0 in proprio favore contro la francese Dartron e l’austriaca Grabher.

Quella di semifinale si presentava come sfida molto più ostica perché dalla parte opposta della rete c’era la sorpresa in positivo del torneo, dotata di un tennis potente e di un potenziale nel complesso importante. L’avvio è stato come da previsioni molto equilibrato (2-2). Il break operato nel quinto gioco dall’argentina e un problema fisico della transalpina che sul 2-3 ha chiesto un medical time out (con successiva applicazione di un bendaggio funzionale sotto il ginocchio) hanno di fatto spaccato il confronto.

La tennista sudamericana ha preso il largo con efficaci colpi d’incontro anche in recupero mentre Yaroslava ha manifestato sempre più problemi negli spostamenti laterali. La prima frazione si è chiusa al nono gioco (6-3) e la seconda è stata una sorta di assolo fino al 4-0. La Bartashevich ha provato una reazione e questo le ha fruttato un game, quello del 1-4 nel quale ha comandato gli scambi.

E’ stato solo un lampo nel buio perché Solana Sierra ha immediatamente rimesso le cose a posto centrando sul 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco il passaggio in finale.

Molto più combattuta la sfida tra l’iberica Maristany Zuleta de Reales e Daria Lodikova, non compresa tra le teste di serie al via. E’ stata la russa a meglio interpretare la prima parte di gara e salire sul 6-3 3-1 grazie ad un tennis con molte variazioni, cambi di ritmo e anche discese a rete seguendo delicate palle corte. La spagnola, 25 anni e ranking WTA di numero 226 (best fatto registrare a inizio settimana), ha cambiato marcia e conquistato quattro game consecutivi portandosi sul 5-3 nella seconda frazione.

L’avversaria è tornata nel set (5-5) ma non è riuscita a chiuderlo in proprio favore e il testa a testa ha preso la strada della spagnola che in carriera ha vinto sette titoli ITF, l’ultimo dei quali a gennaio ad Antalya in finale sulla quotata, ex numero 35 del mondo, Polona Hercog. Maristany Zuleta de Reales ha chiuso la semifinale del Ma-Bo sullo score di 3-6 7-5 6-1 in due ore e 31 minuti.

Al termine per la catalana un sorriso quasi liberatorio. Sono due i precedenti tra le finaliste, entrambi datati 2022 e vinti dalla spagnola nelle finali del 25.000 $ di Platja d’Aro e del 15.000 $ di Palmanova. La sfida odierna sarà la prima giocata in campo “neutro”.