Biella Rugby: Nicola Mazzucato nel ruolo di Director of Rugby

Solamente un anno fa Biella Rugby aveva scelto, per professionalità ed esperienza, l’uomo su cui puntare per incrementare la crescita del club. La collaborazione è stata proficua e il club sceglie di rilanciare puntando ancora sullo stesso nome: Nicola Mazzucato , ex giocatore di rugby a XV con una carriera di tutto rispetto anche in campo internazionale, viene insignito del prestigioso ruolo di Director of Rugby .

«Il primo approccio è stato interessante, Nicola lo scorso anno ha lavorato tanto dietro le quinte per cercare di comprendere la struttura e l’organizzazione del nostro club, i punti di forza e i punti di debolezza su cui lavorare e dalla prossima stagione, affiancato da altre figure, in primis quella di Carlo Orlandi, avrà la responsabilità di disporre quello che mi piace pensare come un nuovo ciclo del nostro club», spiega il direttore sportivo Corrado Musso, «lui agirà principalmente sulla parte tecnica, ma senza tralasciare la parte organizzativa e gestionale. È una persona che ha lavorato tantissimo e di cui siamo estremamente soddisfatti, in ultimo, ma non per ultimo, ha tutte le competenze necessarie per farci crescere e sviluppare ulteriormente il nostro club sotto ogni punto di vista. Confermiamo la massima fiducia».

«Dice bene Corrado, è da un anno che osservo le dinamiche societarie per scoprire i punti su cui urge lavorare», risponde il nuovo Director of Rugby Nicola Mazzucato, «mi sono ritrovato ad analizzare un lavoro enorme fatto da Marco Porrino in più di vent’anni, un grande lavoro, ma ho richiesto alla società lo sforzo di investire in risorse umane, perché il lavoro da solo è impossibile da svolgere, almeno io ho sentito la necessità di un aiuto e la società mi ha appoggiato. Inizieremo un nuovo ciclo con l’obiettivo di riorganizzare tutta l’attività tecnica che gestionale del club che comunque ha già ottime basi, ma si può sempre migliorare. È una sfida che mi stimola molto e il mio obiettivo principale sarà quello di creare un gruppo di tecnici che nel breve, medio termine, inizierà a prendere responsabilità all’interno del club: tecnici di Biella che in futuro abbiano le competenze per subentrare in ruoli di responsabilità. Al mio fianco ci sarà Carlo Orlandi, uomo con un bagaglio esperienziale enorme e persona molto educata e posata, siamo molto allineati sul modo di operare con i ragazzi, sia tecnici che giocatori, siamo molto d’accordo sul metodo di lavoro che andremo ad applicare, non potevo chiedere di meglio. Accanto alla parte tecnica, ho tanti progetti in cantiere ed alcuni coinvolgono altre società del territorio che, al momento, stanno rispondendo favorevolmente, da settembre inizieremo a vedere cose concrete».