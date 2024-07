Coppa del Mondo di Skiroll: Emanuele Becchis domina in Lettonia

A imporsi è lo specialista delle sprint Emanuele Becchis, cuneese dello sci club Alpi Marittime classe 1993, imbattuto da diverso tempo in questo format di gara. L’azzurro mostra una gestione della gara perfetta, mettendosi in testa fin dalle qualifiche a suon di poderose spinte. Alle sue spalle però gioisce anche Michele Valerio, autore di un pomeriggio di altissimo livello: domina i quarti di finale, in semifinale sembra in perfetto controllo della situazione e in finale si arrende soltanto al migliore sprinter presente. Dietro di loro, a conferma della grande giornata per la nazionale di casa, si piazza il lettone Lauris Kaparkalejs, autore del quarto tempo in qualifica.

«Ho condotto bene la gara a partire dalle qualificazioni. Sono molto contento per Michele che è arrivato secondo, è stata una bella sfida. E anche il lettone ha messo del suo, ma adesso vediamo le prossime», ha detto Becchis al termine della competizione.

In casa Italia, eliminati ai quarti di finale Tommaso Dellagiacoma (12°), Lorenzo Riccardo Masiero (13°) e Matteo Tanel (15°); quest’ultimo era reduce dal brillante primo posto della 15 km a skating di mercoledì, dove aveva rifilato quasi un 1’ di distacco al secondo classificato. Eliminato, invece, nelle qualifiche Giovanni Lorenzetti.

Al femminile, continua il momento di imbattibilità della svedese Linn Soemskar. Dopo essersi aggiudicata la Distance sui 10 km e la Team Sprint, la 35enne si impone anche nella 200 metri Sprint odierna, dopo aver fatto anche registrare il miglior tempo in qualifica con ampio margine sulla diretta concorrenza. La svedese controlla nelle fasi intermedie di gara, mentre in finale viene messa in grande difficoltà dalla croata Tena Hadzic, classe 2004 e autentica sorpresa di giornata. Alle loro spalle vi è stata grande battaglia tra la svedese Ebba Stenman e l’azzurra Alba Mortagna, purtroppo terminata a vantaggio della scandinava, che si aggiudica il terzo posto proprio al fotofinish. Interessante rilevare che il risultato della finale rispecchia lo stesso ordine delle qualifiche.

Eliminate ai quarti le altre due italiane in gara, Maria Eugenia Boccardi (10ª) e la cuneese Elisa Sordello (14ª), che avranno modo di rifarsi nella mass start di domani, gara sicuramente più nelle corde di entrambe.