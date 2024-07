Eurogymnica: i risultati della Coppa Europa di Twirling in Croazia

Assunta e Camilla D'Acri, entrambe alla loro prima esperienza internazionale, sono effettivamente andate al di là delle aspettative, certificando nei risultati la validità del lavoro svolto dalla dt Liboria Regina e da Giulia Actis, responsabile di questa trasferta balcanica.

Assunta, la maggiore delle due sorelle, è stata la prima a scendere in campo venerdì 12 luglio, nella categoria Freestyle Junior B; l'obiettivo desiderato anche dalle altre 40 sfidanti, era quello di ottenere il pass per la finale, alla quale accendevano solo le prime 10 nella classifica preliminare. Obiettivo centrato grazie alla buona performance che ha spinto la twirler fino al settimo posto.

Sabato mattina è stato invece il turno della giovane Camilla che ha gareggiato nella categoria Freestyle Youth Èlite. Un'esecuzione sotto standard la sua, ma abbastanza convincente da regalarle il quinto posto nella classifica preliminare. Finale per entrambe le sorelle D'Acri, dunque.

Il giorno successivo, domenica, fin dalla mattina il copione si è ripetuto, con Assunta in campo per prima a battagliare, consapevole di non avere possibilità di medaglie ma allo stesso tempo di aver centrato il primo obiettivo riuscendo a reggere la pressione di un campionato così importante. Per lei un decimo posto finale. Camilla ha invece sfoderato il meglio del suo repertorio, arrivando addirittura a sfiorare il podio grazie ad un'ottima performance e piazzandosi al quarto posto.

Si conclude cosi questa prima importante esperienza che ha messo alla prova le due giovani atlete biancoblu, pronte a cedere il testimone a tre compagne di scuderia, le azzurre Elisa Gregori, Elisa Massari e Silvia Fassio, che ad agosto voleranno in Svezia per partecipare al Campionato del Mondo.