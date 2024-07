Pallapugno: la situazione aggiornata sul campionato di Serie A e sulla Coppa Italia

È terminata venerdì 19 luglio, la prima fase del campionato italiano di Serie A Banca d’Alba. La sesta squadra qualificata ai playoff è la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto che, nello sferisterio di casa, supera 9-3 la Virtus Langhe di Alessandro Vacchetto, salendo a 10 punti in classifica, quota non raggiunta dell’Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino, battuta in trasferta dal Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto per 9-5.