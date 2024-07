Moncalieri Basketball: Stefano Miglietta è il nuovo Responsabile Marketing e Comunicazione

Nel suo nuovo incarico, Stefano avrà il compito di gestire e supervisionare le attività di marketing e continuerà ad organizzare tutte le iniziative legate alla comunicazione, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del brand sul territorio.

«Siamo entusiasti di avere Stefano in questo nuovo ruolo. La sua esperienza e il suo impegno sono stati fondamentali per il successo delle nostre iniziative di comunicazione. Siamo certi che le sue competenze saranno determinanti per il raggiungimento degli obiettivi e per la crescita del sodalizio, che comprende anche Collegno Basket e GRANTORINO Basketball Draft» ha dichiarato il Direttore Generale, Julio Trovato.

Le parole del nuovo Responsabile Marketing e Comunicazione Stefano Miglietta: «Sono onorato di assumere questo ruolo e grato per la fiducia che Moncalieri Basketball ha riposto in me. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova stagione insieme al mio team. Sarà un anno ricco di impegni, e continueremo a far crescere tutte le realtà legate al nostro progetto».