Nuoto - Campionati Regionali di Categoria: quante medaglie per la ValleBelbo Sport

Nella prima sessione di gare che ha assegnato i titoli regionali delle categorie Juniores e Cadetti (dal 26 al 28 tocca a Ragazzi e Senior), brilla ancora una volta Lucia Tassinario (categoria cadetti). La polivalente atleta che si allena quotidianamente al Centro Sportivo Orangym e in questa stagione ha disputato la sua prima gara internazionale, risulta davvero incontenibile nelle prove a farfalla: sua la medaglia d’oro nei 50 farfalla in 27”62, crono che le permette di allungare la striscia delle prestazioni stagionali sotto i 28 secondi, ed è suo anche l’ oro nei 100 farfalla in 1’01”98 (in batteria, al mattino, aveva nuotato ancora più velocemente, 1’01”57); per Lucia arrivano altri due podi, una seconda piazza con medaglia d’ argento nei 50 dorso in 30”00, e un bronzo bronzo 200 farfalla in 2’21”89, oltre ad una bella prestazione nei 100 dorso in apertura di staffetta mista (1’03”99).

Regionali decisamente positivi anche per Andrea Randi (cadetti), due volte in zona medaglie: Andrea conquista l’argento nei 50 farfalla in 25”56 e risale sul podio, questa volta per il bronzo, nei 50 stile libero 24”11; inoltre, è arrivato in finale anche 100 farfalla, chiusi al settimo posto in 58”14.

Importanti conferme anche per Francesca Gallione (cadette), autrice di ottimi riscontri cronometrici nella rana. Nella gara più breve, i 50 rana, è quinta in 34”45, mentre nei 100 rana è sesta in 1’16”06; nelle batterie, aveva nuotato uno splendido 1’15”63 che rappresenta il suo primato personale e il record societario della ValleBelbo Sport. Si migliora sensibilmente anche Elisabetta De Santi (junior) che centra la finale dei 50 stile libero e conclude al sesto posto in 28”09.

