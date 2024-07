Cuneo Volley nella top ten di Serie A per pubblico al palazzetto

Il Cuneo Volley è ufficialmente nella Top Ten nazionale della Serie A, considerando i campionati di Superlega, A2 e A3. Con 18.419 spettatori totali (partite in casa) durante la Regular Season, il Club cuneese si piazza in vetta alla classifica del proprio campionato di Serie A2 e al 10° posto di quella generale, davanti a ben tre realtà della Superlega.

Un indice molto importante per la Società biancoblù che in questi anni ha attivato molti progetti e collaborazioni per coinvolgere gli appassionati e per portare al palazzetto pubblico nuovo da appassionare, partendo dalle scuole e dalle società sportive sia di pallavolo che di altri sport presenti sul territorio.

Inoltre, nella Classifica Gare per Numero di Spettatori della Serie A2, il Cuneo Volley presenzia dal 1° al 4° posto ininterrottamente: