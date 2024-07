"Gialloblu: A New Era”, la campagna abbonamenti 2024/25 di Basket Torino

GIALLOBLU: A NEW ERA – È questo lo slogan scelto per la campagna abbonamenti 2024/25. Nel mondo gialloblù si apre una nuova era, con tanti nuovi protagonisti – appena arrivati sotto la Mole, oppure già cresciuti al Pala Gianni Asti e pronti ad assumere un ruolo di rilievo – per difendere i colori della città di Torino. Sarà nuovo anche il condottiero che guiderà la formazione targata Reale Mutua: coach Matteo Boniciolli, tecnico e motivatore con una carriera illustre nel panorama cestistico italiano e non solo. Si avvicina la stagione 2024/25. Nuovi eroi. Stessa fede. Ecco la “new era” gialloblù.

19 PARTITE IN CASA – «La Serie A2 più competitiva di sempre». Così coach Boniciolli ha definito il prossimo campionato a cui parteciperà la squadra gialloblù, con i tifosi che potranno assistere a una stagione di altissimo livello, ricca di scontri affascinanti contro tanti club storici e di grande tradizione cestistica. Per la prima volta nell’era LNP, la Serie A2 sarà un campionato a girone unico, con 20 squadre, 38 partite di regular season e quindi 19 partite certe che si disputeranno al Pala Gianni Asti, tre in più rispetto ai match in casa di regular season garantiti nella passata stagione. Perché abbonarsi? L’abbonamento consentirà ai tifosi di risparmiare sul costo di tre partite (quattro per quanto riguarda il rinnovo dell’abbonamento). Per venire incontro ai tifosi che intenderanno sottoscrivere l’abbonamento, la società ha deciso non solo di contenere il naturale incremento di prezzo proporzionalmente all’aumento delle partite casalinghe (da 16 a 19), ma anche di abbassare la tariffa di un settore, il Distinti Blu, portando la tariffa dell’intero allo stesso costo per partita singola della Curva Blu.

QUANDO E DOVE ACQUISTARE L’ABBONAMENTO

Gli abbonamenti saranno in vendita a partire da giovedì 25 luglio, online su Vivaticket oppure in tutti i punti vendita Vivaticket e presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19.00.

PROMOZIONE ABBONATI 2023/24 (valida fino al 1° settembre)

Agli abbonati della stagione 2023/2024 sarà dedicata la possibilità di rinnovare l’abbonamento ad un prezzo riservato, con l’opportunità di confermare il posto a sedere dell’ultima stagione. Per esercitare la prelazione su Vivaticket, bisogna cliccare sul tasto “PRELAZIONE” che si trova vicino alla dicitura “ACQUISTA”, e successivamente inserire il codice TLITE che si trova sul retro della tessera dell’abbonamento 2023/24.

I PREZZI – NUOVO ABBONAMENTO

TARIFFE CURVE BLU/GIALLE DISTINTI BLU TRIBUNA GIALLA PARTERRE INTERO 240 € 240 € 400 € 560 € PROMO* 192 € 232 € 320 € 448 € UNDER 14 120 € 144 € 200 € 280 € *Promo: Under 25; Over 65; Sponsor I PREZZI – RINNOVO ABBONAMENTO

TARIFFE CURVE BLU/GIALLE DISTINTI BLU TRIBUNA GIALLA PARTERRE INTERO 225 € 225 € 375 € 525 € PROMO* 180 € 217,50 € 300 € 420 € UNDER 14 112,50 € 135 € 187,50 € 262,50 € *Promo: Under 25; Over 65; Sponsor I PREZZI – BIGLIETTO SINGOLA PARTITA TARIFFE CURVE BLU/GIALLE DISTINTI BLU TRIBUNA GIALLA PARTERRE INTERO 15 € 15 € 25 € 35 € PROMO* 12 € 14,50 € 20 € 28 € UNDER 14 7,50 € 9€ 12,50 € 17,50 € *Promo: Under 25; Over 65; Sponsor Gli abbonamenti e biglietti nel settore “Courtside“ non sono acquistabili liberamente. Se interessati, contattare l’indirizzo ticketing@baskettorino.it.

MODULO PRIVACY

Per acquistare l’abbonamento presso la sede di Basket Torino, è consigliabile presentarsi in biglietteria

con il modulo per la privacy già compilato. Il modulo è scaricabile cliccando QUI.

Per i minorenni, il modulo deve essere compilato con i dati del minorenne e firmato da chi ne esercita

la potestà genitoriale.

ACCREDITI PER DISABILI

La società Basket Torino riserva la possibilità di richiedere un abbonamento gratuito ai tifosi

diversamente abili a cui è stata riconosciuta un’invalidità civile del 100% con diritto di assistenza

continua (condizione che deve essere riportata sul certificato) ed ai loro accompagnatori maggiorenni. I

casi di invalidità non al 100% saranno valutati singolarmente previa presentazione della

documentazione necessaria in sede di richiesta dell’accredito.