Pallapugno: la situazione aggiornata sui campionati senior e giovanili

Coppa Italia Serie A - Semifinali (gara unica)

Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 11-2

Cantina Terre del Barolo Albese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 11-1

Intanto, è stato ufficializzato il calendario della seconda parte del campionato italiano di Serie A Banca d'Alba: i playoff cominceranno venerdì 26 luglio, alle 21, con Cantina Terre del Barolo Albese contro Araldica Castagnole Lanze al Mermet di Alba, mentre sabato 27 luglio, alle 21, si giocherà Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Bfm Macchine Agricole Canalese a Dolcedo e Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo a Cortemilia.

Al via anche i playout: venerdì 26 luglio, alle 21, l'Acqua San Bernardo San Biagio affronterà la Virtus Langhe a San Biagio Mondovì, mentre sabato 27 luglio, alle 21, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva e Alta Langa saranno in campo a Ceva; turno di riposo per la Bormidese.

Si riparte con la classifica maturata nella stagione regolare e da adesso le vittorie valgono due punti. La seconda fase del campionato terminerà il 12 e 13 settembre: le prime tre dei playoff andranno direttamente in semifinale, le altre tre squadre dei playoff e la prima dei playout si giocheranno gli spareggi per definire la quarta semifinalista. L'ultima dei playout retrocederà in Serie B.

SERIE B

Nona di ritorno

Amici del Castello-Gottasecca 9-0 forfait medico

Abrigo Banca d’Alba Ricca-Prodeo 9-0 forfait medico

Bcc Pianfei Pro Paschese-Pieve di Teco 7-9

Castiati Neivese-FBC Sabbiatura Augusto Manzo 9-4

Speb-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 3-9

Officine Pesce Bubbio-Benese 9-7

Anticipo decima di ritorno

Speb-Prodeo 9-0 forfait medico

Classifica: Castiati Neivese 17; Bcc Pianfei Pro Paschese 16; Galvanotecnica Surrauto Monticellese 15; Pieve di Teco 13; Speb 12; Fbc Sabbiatura Augusto Manzo 10; Amici del Castello e Benese 9; Abrigo Banca d’Alba Ricca 8; Officine Pesce Bubbio 6; Gottasecca e Prodeo 3.

SERIE C1

Quinta di ritorno

AD Albagrafica Ricca-Scotta Centro Incontri 9-2

Valle Bormida-Canalese 9-1

Prodeo-Castiati Castagnole Lanze 8-9

Caraglio-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 1-9

San Leonardo-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1-9

Peq Agri Don Dagnino-Alusic Merlese 9-3

Sesta di ritorno

Castiati Castagnole Lanze-Valle Bormida 9-3

Canalese-AD Albagrafica Ricca 0-9

Scotta Centro Incontri-Caraglio 9-1

Mercoledì 24 luglio ore 21

a Ceva: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Prodeo

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Peq Agri Don Dagnino

a Mondovì: Alusic Merlese-San Leonardo

Classifica: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 15; Scotta Centro Incontri 13; Valle Bormida 10; Castiati Castagnole Lanze, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, Peq Agri Don Dagnino e AD Albagrafica Ricca 9; Prodeo e Canalese 8; Alusic Merlese 4; San Leonardo 3; Caraglio 2.

SERIE C2

Girone A - Sesta di ritorno

Subalcuneo-Neivese 8-9

Virtus Langhe-Pro Paschese 9-2

San Biagio-Bormidese A 3-9

Alta Langa-Ricca 9-2

Riposa: Benese

Classifica: Alta Langa 12; Subalcuneo e Bormidese A 10; Neivese e Virtus Langhe 7; Benese 5; San Biagio e Pro Paschese 4; Ricca 1.

Girone B - Quinta di ritorno

Bormidese B-Augusto Manzo 9-1

Pieve di Teco-Pompeianese 9-3

Peveragno-Speb 9-7

Monticellese-Caraglio 9-0

Classifica: Peveragno 11; Bormidese B 10; Pieve di Teco 9; Speb 8; Pompeianese 6; Monticellese e Augusto Manzo 3. Caraglio ritirata dal campionato.

FEMMINILE

Terza di ritorno

Amici del Castello-San Leonardo 4-9

Gymnasium Albese-Canalese 3-9

Classifica finale: San Leonardo 5; Amici del Castello 4; Canalese 3; Gymnasium Albese 0.

Andata semifinali

Venerdì 26 luglio ore 21

a Imperia: San Leonardo-Gymnasium Albese

Sabato 27 luglio ore 18.30

a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese

Ritorno semifinali

Sabato 3 agosto ore 19.30

ad Alba: Gymnasium Albese-San Leonardo

a Canale: Canalese-Amici del Castello

UNDER 21

Girone bianco - Prima giornata

Gottasecca-Caraglio 9-3

Subalcuneo-Peveragno A 9-1

Anticipo seconda giornata

Caraglio-Subalcuneo 7-9

Girone Rosso - Prima giornata

Virtus Langhe A-Virtus Langhe B 1-9

Riposa: Pompeianese

Girone Verde - Prima giornata

Pro Paschese B-Pro Paschese A 9-5

Araldica Castagnole Lanze-Peveragno B 8-9



ALLIEVI

Girone A - Seconda di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Bormidese 8-0

San Biagio-Augusto Manzo 8-0 forfait

Cortemilia-Pro Paschese 8-1

Girone B - Seconda di ritorno

Albese-Subalcuneo 1-8

Monastero Dronero-Virtus Langhe 8-7

San Leonardo-Taggese 8-5

ESORDIENTI

Girone A - Quinta di ritorno

Bormidese A-Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait

Ricca-Bubbio 1-7

Cortemilia-Augusto Manzo 7-0 forfait

Riposa: Bormidese B

Girone B - Quinta di ritorno

Amici del Castello-San Leonardo 7-3

Merlese-Subalcuneo B 7-1

Pro Paschese A-Subalcuneo A 7-6

Riposa: Pro Paschese B

PULCINI

Girone A - Quinta di ritorno

Neivese-Ricca 1-7

Albese A-Bubbio 7-1

Albese B-Alta Langa 0-7

Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 7-0

Girone B - Quinta di ritorno

Amici del Castello-Pro Paschese A 5-7

Speb-Merlese B 7-1

Don Dagnino-Pro Paschese B 7-0

San Leonardo-Merlese A 7-0

PROMOZIONALI

Girone A - Classifica finale

Gottasecca 6, Ceva e Merlese 3.



Girone B - Quarta e ultima giornata a San Biagio Mondovì

Pro Paschese A-Pro Paschese B 5-1

San Biagio-Pro Paschese A 3-5

San Biagio-Pro Paschese B 5-2

Classifica finale: Pro Paschese A 7, San Biagio 5, Pro Paschese B 0.



Girone C - Quarta e ultima giornata a Dolcedo

Amici del Castello-Don Dagnino 2-5

Imperiese-Pieve di Teco 5-1

Don Dagnino-Pieve di Teco 5-1

Imperiese-Amici del Castello 5-1

Amici del Castello-Pieve di Teco 5-4

Imperiese-Don Dagnino 5-2

Classifica finale: Imperiese 10, Don Dagnino 9, Amici del Castello 5, Pieve di Teco 0.



Girone D - Classifica finale

San Leonardo 8, Taggese 4, Prodeo -2.



Girone E - Classifica finale

Monastero Dronero e Speb 10, Centro Incontri 3, Subalcuneo 1.

Monastero Dronero prima e Speb seconda per differenza giochi negli scontri diretti

Girone F - Classifica finale

Ricca 12, Albese e Canalese 6, Monticellese 0.



Girone G - Classifica finale

Cortemilia 7, Valle Bormida 5, Alta Langa 0.

Qualificazione alle semifinali

Imperiese-San Leonardo (gara unica a Dolcedo)

Ricca-Monastero Dronero (gara unica a Ricca)

Gottasecca-Pro Paschese A-Cortemilia (triangolare a Modanno del Pasco)