“Lui e Lei”: gara di corsa a coppie protagonista dello scorso weekend a Sauze D’Oulx

La competizione anche quest’anno ha coinvolto numerosi partecipanti di tutte le età, con la presenza di una trentina di coppie, per un totale di 60 persone, tra adulti e bambini. I partecipanti si sono dati appuntamento in piazza Assietta, di fronte alla sede dello Sci Club per sfidarsi lungo un percorso dalla lunghezza variabile a seconda dell’età. Un semplice ma impegnativo giro del Parco Giochi per i più piccoli, mentre i concorrenti di età compresa tra i 7 e i 10 sono stati impegnati su un tracciato di un chilometro. Il percorso si è fatto sempre più lungo per i partecipanti delle altre due categorie” ( 2 km per partecipanti di età tra gli 11 e i 13 anni, e di 6 km per quelli dai 14 anni in su), che si sono confrontati in mezzo ai boschi, approfittando dei sentieri “tirati a lucido, grazie alla manutenzione svolta dagli addetti per garantire una piena e sicura accessibilità alla rete sentieristica durante la stagione estiva.