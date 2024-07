Bardonecchia: due eventi ad agosto a sostegno di Just The Woman I Am

Yogananda, primo dei due eventi, si terrà sabato 3 agosto. Un’esperienza unica di connessione con la natura e con se stessi attraverso una mattinata di yoga e meditazione circondati dal meraviglioso arco alpino occidentale. Questo evento è ideale per chi desidera trascorrere una mattinata rigenerante di condivisione e divertimento, accogliendo i fantastici benefici di praticare yoga in alta montagna. Il ritrovo sarà alle 9.30 al Melezet, località Chesal e la pratica inizierà alle 10.30. La donazione per poter prendere parte all’evento è di 15,00 euro a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. È prevista una Welcome Bag per le prime 100 donazioni (link iscrizione).

Just The Woman I Am on the Road ritorna a Bardonecchia venerdì 9 agosto (ore 14.30-17.30) al Laghetto di Bardonecchia (via Mallen, 2) con l’evento “Just For Kids”, dedicato a bambini in età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Un pomeriggio magico dedicato ai più piccoli con diverse attività: una chiacchierata con il nutrizionista, un laboratorio con l’ospedale dei pupazzi, giochi di abilità e Yoga. Inoltre in programma un Talk per Adulti durante le attività per i più piccoli con il tema “alimentazione dei bambini”. Anche per questa iniziativa è prevista una donazione di 15,00 euro a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro ed una Welcome Bag per le prime 100 donazioni. Non perdere l’occasione di vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento e del benessere per tutta la famiglia (link iscrizione).