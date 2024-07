IVECO CUS Torino Rugby: confermato lo staff tecnico per la stagione 2024-2025

Confermati Lucas D’Angelo, direttore tecnico e capo allenatore, l’allenatore degli avanti Giampiero De Carli, lo specialista dei tre quarti Filippo Bianco, il video analyst Francesco Chiarello e il fisioterapista Davide Caraffini. Due nuovi preparatori atletici: Marco Pivotto e Riccardo Bonassisa.

Queste le parole del General Manager dell’IVECO CUS Torino Rugby Salvatore Fusco: «Abbiamo riconfermato lo staff che ha dimostrato in questi anni un’eccellente propensione alla formazione. Visto che le nostre squadre si basano su ragazzi giovanissimi e universitari è necessario che la qualità dei nostri tecnici sia centrale nel progetto».

Le parole di Lucas D’Angelo: «Dopo l'annata strepitosa che abbiamo vissuto la scorsa stagione, raggiungendo la finale per la Serie A Elite maschile, riproporremo il modello del CUS Torino ed avremo un gruppo giovane composto da studenti-atleti che si formeranno sia come giocatori che come universitari. La posta in gioco è sempre molto alta perchè siamo stati promossi in serie A1, un campionato nuovo e molto competitivo, in cui incontreremo tutte squadre che potenzialmente si contenderanno il titolo. Vorremmo quindi avere una buona annata, anche grazie alla riconferma dello staff della passata stagione. Salutiamo i preparatori atletici Sergio Gaggioni e Giulio Alessandrini, e diamo il benvenuto a Marco Pivotto e Riccardo Bonassisa, che si uniranno al consolidato staff composto da me, Francesco Chiarello, Filippo Bianco, Giampiero De Carli e Davide Caraffini. Appuntamento a lunedì 19 agosto con la ripresa degli allenamenti!».

«Sono molto soddisfatto di questa avventura che continua al CUS Torino – dichiara Giampiero De Carli – mi fa molto piacere continuare questo percorso insieme perché con il CUS mi sono trovato molto bene da tutti i punti di vista. Sono molto contento di poter continuare, la volontà condivisa tra me e la società di continuare questo percorso insieme non poteva che essere diversa, per continuare a migliorarci e a lavorare su questo progetto. Il prossimo sarà un anno duro, durissimo, ed i risultati della passata stagione parlano da soli. Ripeterli sarà complicato ma il nostro obiettivo è quello. Un ringraziamento va all’impegno che tutti i giocatori hanno messo lo scorso anno, la maturità, la crescita individuale e collettiva, questo mi spinge a voler rimanere in questo tipo di ambiente. Un ringraziamento va anche a tutta la dirigenza e al presidente D’Elicio che fa sempre sentire la sua presenza e il suo attaccamento alla squadra. Lo staff tecnico ha lavorato duro e in maniera costante, e non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà e abbiamo raggiunto gli obiettivi che volevamo. Certo, poteva andare meglio la finale, ma devo dire che ci siamo battuti fino alla fine, quindi mi auguro che si possano ottenere almeno gli stessi risultati con impegno e lavoro…e tanta corsa!».

«Siamo molto motivati per questa nuova esperienza nel campionato di A1 – dichiara Filippo Bianco – sappiamo che non sarà facile anzi sarà molto tosta e che dovremmo lavorare al meglio per essere competitivi. Ma in ogni caso siamo pronti e non vediamo l’ora di ricominciare».