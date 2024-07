La Pellegrina Bike Marathon 2024 torna il 7 e l’8 settembre ad Avigliana

La Pellegrina Bike Marathon, giunta alla sua quarta edizione, torna il 7 e 8 settembre 2024 nelle pittoresche strade della Valle di Susa. Questo evento imperdibile per gli amanti della bicicletta offrirà un ricco programma di talk (in via di definizione), intrattenimento, escursioni, l’evento finale della Via Francigena for All e la prima edizione della Mini Pellegrina il 7 settembre. Il giorno successivo, l’8 settembre, i partecipanti potranno scegliere tra cinque percorsi completamente rinnovati.