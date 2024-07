BEA Chieri: Aldo Monteleone confermato Team Manager della Prima Squadra

E’ già tempo di un’altra conferma per il mondo BEA e, soprattutto in questo caso, non potrebbe essere altrimenti: Aldo Monteleone sarà Team Manager della Prima Squadra chierese anche per la stagione 2024-2025

