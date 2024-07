La Subalcuneo accede ai Playoff del campionato “Serie A Banca d'Alba” di Pallapugno

11 vittorie e 11 punti conquistati da Dutto e compagni durante la prima fase di campionato, iniziato per la ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO il 14 aprile scorso, valgono la qualificazione ai Playoff in programma dal 26 luglio, primo incontro per Cuneo in trasferta a Cortemilia sabato 27. Saranno 6 i capitani, con le rispettive quadrette, impegnati nella seconda fase di campionato, tutti naturalmente con l'ambizione di conquistare il titolo di Campione italiano.

Parteciperanno infatti ai Play Off, in ordine di classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia, Cantina Terre del Barolo Albese, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Araldica Castagnole Lanze, Acqua San Bernardo Subalcuneo e Bfm Macchine Agricole Canalese .

5 invece le squadre che accedono ai Playout, e che rischiano la retrocessione per la prossima stagione.

Si parte dai punti acquisiti nella prima fase e adesso ogni vittoria ne vale due.

Ricordiamo la formula: le prime tre classificate dei play off accedono direttamente alle semifinali; le ultime tre classificate dei play off e la prima classificata dei play out spareggiano per conquistare l’ultimo posto in semifinale. Nella prima serie di spareggi (in gara unica sul campo della miglior classificata) vedranno di fronte la quarta dei play off e la prima dei play out; la quinta dei play off e la sesta dei play off. Le vincenti si sfideranno poi, sempre in gara unica sul campo della miglior classificata, per accedere alla semifinale.

Classifica finale regular season: Marchisio Nocciole Cortemilia 17; Cantina Terre del Barolo Albese e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 16; Araldica Castagnole Lanze 14; Acqua San Bernardo Subalcuneo 11; Bfm Macchine Agricole Canalese 10; Acqua San Bernardo San Biagio 9; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 8; Bormidese 4; Alta Langa 3; Virtus Langhe 2.

Cantina Terre del Barolo Albese seconda e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese terza per differenza giochi negli scontri diretti.

Ammesse ai playout: Acqua San Bernardo San Biagio, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, Bormidese, Alta Langa e Virtus Langhe.

Il Calendario dei Playoff:

Prima giornata

Sabato 27 luglio ore 21 a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Seconda giornata

Martedì 30 luglio ore 21 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Terza giornata

Lunedì 5 agosto ore 21 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Bfm Macchine Agricole Canalese

Quarta giornata

Sabato 10 agosto ore 21 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Quinta giornata

Martedì 13 agosto ore 21 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Cantina Terre del Barolo Albese

Prima ritorno

Venerdì 16 agosto ore 21 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia

Seconda ritorno

Sabato 31 agosto ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Terza ritorno

Martedì 3 settembre ore 21 a Canale: Bfm Macchine Agricole Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Quarta ritorno

Sabato 7 settembre ore 21 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole

Quinta ritorno

Venerdì 13 settembre ore 21 ad Alba: Cantina Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Subalcuneo

ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO: Davide Dutto, Roberto Corino, Enrico Rinaldi, Manuel Brignone, Andrea Corino. Dt: Giuliano Bellanti, Mattia Dho.