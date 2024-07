Venerdì, sabato e domenica gli sferisteri del Piemonte ospiteranno i migliori talenti under 18, under 16 e under 14, pronti a contendersi gli scudetti di categoria!

Cinaglio, Chiusano, Cunico, Monale, Montechiaro e Settime sono i campi ufficiali della manifestazione, con il patrocinio del Conisocial, della Regione Piemonte e della Provincia di Asti, oltre ai numerosi sponsor sostenitori!

Sull'app FIPT Livescore il calendario delle gare, con i risultati in tempo reale!

Stay tuned!