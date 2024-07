Team Dimensione Nuoto: 5 qualificati ai Campionati Italiani di Categoria

Sono cinque i qualificati del Team Dimensione Nuoto. Lucia Tassinario (Cadetti), del gruppo di lavoro della ValleBelbo Sport, sarà al via in quattro gare. Nei 50 e nei 100 farfalla, scorrendo l’elenco degli iscritti, risulta in quarta posizione nelle graduatorie; inoltre, Lucia sarà in gara nei 50 stile libero (6^) e nei 100 dorso (7^).

Andrea Randi (Cadetti), suo compagno di allenamenti a Nizza Monferrato, salirà sui blocchi nei 50 stile libero (24) e nei 50 farfalla (26).

Una gara a testa per i due nuotatori che si allenano nel gruppo dell’Asti Nuoto Tommaso Dadone (Junior), qualificato nei 50 dorso (39), e Davide Principato (Junior), che ha centrato il pass nei 50 rana (28). Infine, Martina Ferrari (Cadetti), che si allena con il gruppo di lavoro della Pralino Sport, sarà al via dei 200 rana (26).

La prossima settimana, saranno ufficializzate la start list delle categorie Ragazzi e Senior.