Canottieri Casale: Rizzetto-Gabba, coppia tricolore ai Campionati Italiani di Seconda Categoria

Tecnico nazionale e allieva hanno perso un solo set nel loro percorso netto verso la finalissima tricolore: al primo turno successo con un duplice 6-1 contro Giada Rossi (2.5) e Giulia Riella (2.6). Nei quarti di finale vittoria 6-4, 6-1 contro Cecilia Manitto (2.5) e Vittoria Baccino (2.5) mentre in semifinale hanno staccato il pass per l’atto conclusivo del torneo imponendosi 6-4, 2-6, 10/7 contro le numero uno del seeding Lavinia Luciano (2.4) e Isabella Maria Serban (2.1). Nella finale, disputata venerdì pomeriggio, lo score di 6-2, 6-3 ha permesso alla coppia monferrina di imporsi contro il tandem testa di serie numero 2, composto da Federica Arcidiacono (2.2) e Viola Cioffi (2.6).

In singolare, finale individuale sfumata di un soffio alla Rizzetto che si è messa in evidenza per tutta la settimana di Campionati: dopo aver superato nei quarti l’ostacolo Federica Arcidiacono (2.2) per 6-3, 6-2, in semifinale lo stop 7-5, 6-3 contro Elisa Visentin (2.4). Per Giulia Gabba lo stop in ottavi di finale contro la futura campionessa italiana Serban per 6-3, 6-2.

Per il club di viale Lungo Po Gramsci, un ottimo risultato, in una estate che vedrà il tennis protagonista alla Canottieri fino a settembre, quando dal 14 al 15 settembre verrà ospitata la fase di Macroarea di Nord Ovest a squadre Under 16 femminile, con il team di casa a contendersi un posto per la fase nazionale, e poi dal 15 al 22 settembre la terza edizione dell’Itf Masters Tour 400 – Masters Cup Vini del Monferrato. Un buonissimo antipasto prima della Serie A1 e A2 di ottobre.