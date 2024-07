Overall Cycling Team: in Toscana con il pensiero a Daniel Gianello

Saranno in quattro al via a Montallese alla 53^ Edizione della Coppa Bologna: Matteo Sasso, Luca Belloni, Lorenzo Fraccaro e Daniel Tommaso guidati dai ds. Luciano Gori e Francesco Baldi e OVERALL TRE COLLI riprende l'attività ma con il pensiero a Daniel Gianello che in un letto d'Ospedale a Lugano sta correndo la sua gara più dura a seguito dell'incidente stradale in cui suo malgrado è stato coinvolto.