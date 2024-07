U13 Softball: La Selezione Sperimentale Piemonte vince il 37° "Torneo Due Torri"

Il torneo strutturato in più categorie, ha visto il Comitato Regionale piemontese partecipare con una formazione sperimentale composta da tredici atlete, le quali dirette dalla manager Lorena Cerami hanno affrontato in match di andata e ritorno le pari età del Crocetta Parma, dell’Old Parma e della Sestese (Fi). Nell’epilogo finale della competizione il successo è giunto al termine di una bellissima partita vinta per 2-1 sull’Old Parma, già battuto nella fase di qualificazione per 6-5. Assegnati premi individuali a due atlete del Piemonte.

Cloe Guzzon ha vinto l’Home Run Derby, la sfida dei fuori campo fra atlete delle squadre partecipanti, mentre Noemi Pichardo è stata giudicata come migliore lanciatrice del torneo.

Al termine delle premiazioni abbiamo raccolto le parole del presidente regionale Sabrina Olivero, presente a Parma: «È stata una bellissima e lunga manifestazione, durante il del 37° Torneo Due Torri abbiamo vissuto assieme e fatto amalgama, questo successo supera ogni più rosea aspettativa. Il tecnico Lorena Cerami ed il suo staff ha messo in campo una Selezione Sperimentale composta da ragazze che già da tempo giocano assieme, ed ha conquistato la medaglia d’argento all’ultimo Torneo delle Regioni, alle quali sono stati aggiunti alcuni prospetti interessanti» continua «Per concomitanti impegni dei club o familiari non è stato possibile chiamare tutte le ragazze, la partecipazione alle kermesse parmense, ci ha fatto decidere provare questa soluzione che ci proietta già verso il Torneo delle Regioni 2025».

Lorena Cerami: «Questa vittoria ci ripaga della fatica fatta tutto l’anno giusto premio per tutte le nostre ragazze, le nuove si sono subito adattate e si sono calate nella parte. Stiamo già lavorando per il futuro. Ringrazio le famiglie al seguito, il mio staff ed il supporto del Comitato Regionale Piemonte».

Si ringrazia per la gentile ospitalità tutta l’organizzazione del 37° Torneo Due Torri.

STAFF TECNICO

Manager: Lorena Cerami (Porta Mortara Novara)

Coach: Claudio Sandrone e Davide Geraci (Baseball Club Fossano)

Team manager: Valentina Disirò (Porta Mortara Novara)

ROSTER ATLETE

Angeli Clara Callie 2011 (Baseball Club Fossano)

Brignoni Ambra 2012 (Porta Mortara Novara)

Eremita Giorgia 2012 (Porta Mortara Novara)

Favino Lisa 2013 (Porta Mortara Novara)

Garbelli Sveva 2013 (Baseball Club Fossano)

Geraci Lucia 2011 (Baseball Club Fossano)

Gennari Giulia 2011 (Avigliana Rebels)

Guzzon Cloe 2011 (Porta Mortara Novara)

Mannucci Aurora 2012 (Black Horses Pinerolo)

Pichardo Naomi 2011 (Porta Mortara Novara)

Poidimani Greta 2012 (Porta Mortara Novara)

Sebastinano Irene Vittoria 2011 (Avigliana Bees)

Ventrice Sole 2011 (Avigliana Bees)