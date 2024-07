Team Dimensione Nuoto: dieci medaglie e sesto posto ai Regionali

Un’ottima prova corale, tante medaglie e una lunga lista di finalisti hanno proiettato il Team Dimensione Nuoto al sesto posto della classifica per società dei Campionati Regionali piemontesi di Categoria . Con il fine settimana dedicato alle gare di Ragazzi e Senior , la cui classifica parziale ha visto il TDN confermare il sesto posto nella graduatoria a squadre, sono arrivate 10 medaglie di cui un oro e dunque un titolo piemontese e una bella medaglia in staffetta.

Protagonista nel mezzofondo è stata Celeste Lesca (categoria ragazzi) che è la nuova campionessa regionale dei 1500 stile libero grazie ad un crono da 18’09”00; Celeste sale altre due volte sul podio prendendo altrettante medaglie d’argento nei 400 stile libero (4’40”54) e negli 800 stile libero (9’31”63).

Due podi nel dorso per Maddalena Bertelli (ragazzi): nei 100 conquista l'argento in 1’08”02 mentre nella doppia distanza è di bronzo in 2’27”70.

Emma Olivero (ragazzi) centra una preziosa medaglia di bronzo nei 400 misti in 5’21”72 e aggiunge alla lista delle finali del suo lungo weekend un sesto posto 200 rana in 2’59”52, il primo posto nella finale B dei 100 rana in 1’22”27 e il secondo posto in finale B dei 200 misti 2’37”49.

Arriva una bella medaglia anche per Elisa Ferrari (ragazzi) che centra l’argento nei 50 stile libero in 27”85; inoltre, ha vinto la finale B nei 100 stile libero (1’01”52) e ha chiuso al 7° posto la finale B dei 100 rana (1’24”78).

Medaglia di bronzo per Egle Pintimalli (ragazzi) nei 200 farfalla in 2’33”04; Egle finisce ai piedi del podio i 200 dorso, quarta in 2’28”27, mentre nei 100 dorso è ottava in 1’10”77.

Sul podio anche Alessio Hincu (ragazzi), che prende un bel bronzo nei 200 misti in 2’12”75, ed è protagonista di diverse finali (è settimo 100 farfalla 1’01”33, settimo nei 100 rana in 1’09”44, ottavo nei 50 stile libero in 25”33).

Infine, un podio importante nella 4x200 stile libero ragazzi uomini composta da Leonardo Surico (2’03”23, che con questo parziale ha siglato il tempo limite per gli Italiani di Categoria), Filippo Ponassi (2’03”30), Alessandro Soldano (2’03”91) e Alessio Hincu (2’03”12), staffetta che prende il bronzo in 8’14”33 alle spalle di Libertas Nuoto Chivasso e Sisport.

Davvero corposa la lista dei finalisti. Il già citato Leonardo Surico (ragazzi) si ferma ai piedi del podio dei 200 dorso toccando quarto in 2’14”82, poi è quinto nei 100 dorso in 1’03”04 e vince la finale giovani dei 400 stile libero (4’22”59), Samuele Astolfi si prende il quinto posto nei 200 dorso in 2’15”58, Giulia Grieco (ragazzi) è sesta negli 800 stile libero (9’55”98), settima nei 200 stile libero in 2’17”80, ottava nei 400 stile libero in 4’53”31 e ottava nei 200 misti in 2’38”79, Greta Gabutto (ragazzi) è terza in finale B dei 200 rana (3’02”59) ed è sesta nella finale B dei 100 rana (1’24”09).

Tre finali per Federica Ferraris (senior), quinta nei 50 rana (37”33), ottava nei 50 stile libero (29”52) e nei 50 dorso (33”73), Stefano Cannella (ragazzi) tocca in sesta posizione nei 100 stile libero con il crono di 55”22 ed è quarto in finale B dei 200 stile libero (2’02”65); Andrea Preti (ragazzi) è ottavo nei 400 misti in 5’19”19 ed è secondo in finale giovani nei 100 dorso (1’06”21), Filippo Ponassi (ragazzi) è sesto nei 100 dorso in 1’03’05” ed è terzo in finale B dei 200 dorso (2’17”66).

Prosegue la lista dei finalisti. Tommaso Preti (ragazzi) è terzo in finale giovani 2’24”30, Alessandro Soldano (ragazzi) è quarto in finale B dei 200 dorso (2’18”66) e quinto in quella dei 100 dorso (1’04”79), Flavio Ruotolo (ragazzi) vince la finale B dei 100 rana in 1’09”70 ed è secondo in quella dei 200 rana (2’34’59), Camilla Palumbo (ragazzi) è ottava in finale B dei 100 rana (1’26”19), Marco Orizio (ragazzi) è primo nella finale giovani nei 200 rana (2’42”81) e secondo nella finale giovani dei 100 rana in 1’15”67, Alessandro Mairano (ragazzi) chiude al quarto posto la finale giovani dei 100 rana (1’17”23), al sesto quella dei 200 rana (2’55”02) e al settimo la finale giovani dei 200 misti (2’37”04).

Si sono fermati dopo le batterie Daniel Argieri, Margherita Berta, Gabriele Bertoli, Matteo Cernuto, Matteo Cresta, Alessandro Giuffrè, Matteo Florin Hincu, Luca Lovisolo, Carolina Monteferrario, Alessandro Toppan, Leonardo Toso, Giada Turcolin e Nicolò Varolo mentre si sono ben comportate le staffette: 4x100 stile libero ragazzi donne (Elisa Ferrari, Giulia Grieco, Egle Pintimalli, Celeste Lesca 4^, 4’14”18; 4x100 stile libero ragazzi uomini (Alessio Hincu, Leonardo Surico, Filippo Ponassi, Alessandro Soldano) 6^, 3’46”58; 4x200 stile libero ragazzi donne (Celeste Lesca, Giulia Grieco, Egle Pintimalli, Elisa Ferrari) 4^ 9’20”44; 4x100 mista ragazzi donne (Maddalena Bertelli, Emma Olivero, Egle Pintimalli, Elisa Ferrari) 5^, 4’33”00 (squalificata la 4x100 mista ragazzi uomini).

Ora si attendono le graduatorie nazionali che definiscono le start list dei Campionati Italiani di Categoria Ragazzi e Senior: oltre ai già qualificati Hincu, Surico, Bertelli e Ferrari, il gruppo dei giovani potrebbe ulteriormente allargarsi, delineando un’edizione tricolore da record per il Team Dimensione Nuoto.