Bertram Derthona: svelato il calendario della Serie A Unipol 2024/25

Sarà in casa contro la Vanoli Cremona il debutto della Bertram Derthona nel campionato di Serie A Unipol 2024/25. Il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione è fissato per il 29 settembre al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, mentre la prima trasferta ci sarà la settimana dopo con un’altra formazione lombarda, l’ Openjobmetis Varese . Questi i primi due impegni di regular season della squadra allenata dal coach Walter De Raffaele nel quarto campionato di Serie A del club bianconero.

Nella giornata di oggi, lunedì 29 luglio, LBA ha diramato le date della stagione regolare 2024/25 che conferma l’andamento asimmetrico tra girone di andata e ritorno in modo da rendere ancora più interessante e avvincente l’annata che attende le 16 squadre impegnate nella massima serie nazionale.

Un campionato da vivere con grande passione a partire dai big match con le finaliste-playoff delle ultime quattro stagioni: i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano (andata in trasferta il 1° dicembre per la nona giornata, ritorno in casa il 27 aprile per il terzultimo turno) e la Virtus Segafredo Bologna, l’avversaria finora affrontata nettamente di più nella nostra storia di Serie A (anche in questo caso andata in trasferta, il 20 ottobre per la quarta giornata, ritorno sul parquet amico nella diciannovesima in programma il 9 febbraio).

Di grande interesse sono anche le gare contro Umana Reyer Venezia (in casa a metà dicembre il primo confronto, in laguna a fine marzo il secondo), UnaHotels Reggio Emilia (10 novembre in Emilia l’andata, 26 gennaio il ritorno in Piemonte) e Germani Brescia (a metà novembre l’andata tra le mura amiche, in apertura di girone di ritorno il confronto a Brescia). Chiusura di regular season l’11 maggio sul parquet di Cremona, con cui inizierà e terminerà dunque il torneo dei Leoni.

Da segnalare il ritorno della doppia pausa FIBA per le Nazionali, dopo l’unica della scorsa stagione: dal 18 al 26 novembre 2024 e dal 17 al 25 febbraio 2025, quest’ultima dopo la Final Eight di Coppa Italia prevista dal 12 al 16 febbraio.

A breve la Società svelerà anche il calendario della preseason e nelle prossime settimane la campagna abbonamenti che permetterà a tutti gli appassionati di vivere al massimo le emozioni del nuovo campionato.