Progetto Agon: assegnate le 24 borse di studio 2024/2025

Nella giornata di mercoledì 24 luglio sono state deliberate le 2 4 borse di studio del Progetto Agon 2023/2024 dalla commissione composta dal Prof. Corrado Lupo , Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Torino, dalla Prof.ssa Tania Cerquitelli Delegata del Rettore del Politecnico di Torino, dal Prof. Riccardo D’Elicio , Presidente del Centro Universitario Sportivo Torinese, dal Dott. Claudio Bertoletti in rappresentanza della FederCUSI, dalla Dott.ssa Sara Rainero in rappresentanza dell’EDISU Piemonte, dal Dott. Nicola Savino in rappresentanza della Fondazione Collegio Universitario Einaudi, dall’ Avv. Luca Olivetti e dalla Dott.ssa Roneda Vokshi per lo Studio Legale Olivetti, dal Dott. Omar Cavuoto in rappresentanza del Centro Universitario Sportivo torinese e dalla Dott.ssa Francesca Iebole Responsabile del Progetto Agon CUS Torino.

AGON è un programma di borse di studio nato con l’obiettivo di garantire a giovani atleti e atlete meritevoli, provenienti da tutta Italia e dall’estero, l’accesso ai livelli più alti dell’istruzione accademica praticando sport in una realtà di eccellenza. Oggi grazie al programma di borse di studio AGON, gli atleti sono prima di tutto studenti universitari d’eccellenza, testimonianza vivente del fatto che si può praticare sport ad alto livello e seguire una carriera universitaria con ottimi risultati, con l’obiettivo di arrivare al termine della carriera sportiva pronti ad entrare nel mondo del lavoro.

Gli obiettivi del progetto “Agon” sono: favorire la crescita tecnica dei singoli distretti sportivi sia per qualità che per numero dei praticanti delle discipline individuate dal progetto, valorizzare l’immagine territoriale legata ai valori dello sport universitario e del sistema universitario torinese come polo di attrazione per studenti-atleti di rilievo nazionale e internazionale, divulgare il modello Dual Career del sistema universitario sportivo torinese.

Gli sport sono i seguenti: rugby maschile e femminile, lotta olimpica maschile e femminile, atletica maschile e femminile, tennistavolo maschile, tennis maschile e femminile, pallavolo femminile, basket maschile, canoa maschile e femminile, canottaggio maschile e femminile e hockey prato femminile.

Sono state assegnate 14 borse di studio complete (tasse universitarie, vitto e alloggio) e 10 borse di studio che prevedono la sola iscrizione gratuita ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino.

Queste le parole del Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio: «Per noi è un onore pensare che il CUS Torino, grazie al Progetto AGON, sia alfiere di un modello di sport nazionale che ha come obiettivo quello di garantire a giovani atleti e atlete meritevoli l’accesso ai livelli più alti dell’istruzione accademica praticando sport in una realtà di eccellenza. Ringrazio tutti gli enti che come ogni anno rendono possibile la fattibilità di questo bellissimo progetto!».

La graduatoria ufficiale a questo link.