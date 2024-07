I 'piccoli' del moto club Alfieri chiudono il Campionato Italiano di mini enduro

Weekend rovente quello appena trascorso per i 'piccoli' del moto club Alfieri di Asti, impegnati nella quinta e ultima tappa del Campionato italiano di mini enuduro, a Fabriano (AN). Nella prima giornata Marco Orsi ha chiuso 24esimo nella 125 mini, mentre Bartek Scarfiello 15esimo nella Senior (18esimo nella seconda giornata). 14esimo posto per Edoardo Marchisio nella Cadetti (ottavo nella seconda giornata). Edoardo Marchisio conquista la nona posizione in Campionato italiano minienduro, nella categoria Cadetti, mentre Bartek Scarfiello la 13esima nella categoria Senior. Lo staff del moto club Alfieri ringrazia Andrea Gallo per l'assistenza e annuncia la convocazione dei tre piloti a rappresentare il Piemonte nel Trofeo delle Regioni di mini enduro, che si terrà a Clusone il 1 settembre.