Libertas Moncalieri: Ludovica Sammartino è gialloblù!

Ala/pivot di 183 cm, nata a Gela il 6 aprile 2005, Sammartino ha brillato nella stagione 2022-23 con la maglia di Vigarano, chiudendo con una media di 9.2 punti e 6.2 rimbalzi. Prestazioni che le hanno permesso di mettersi in mostra come una delle migliori giovani del campionato e guadagnarsi un posto agli Europei Under 18 con la Nazionale Italiana.

Nella stagione 2023-24, Ludovica ha continuato a far parlare di sé con la canotta di Umbertide, realizzando 8.7 punti di media e catturando 4.8 rimbalzi. Nel finale di stagione, la chiamata di BKB Torino in serie B, dove è stata una delle protagoniste assolute nella cavalcata verso la vittoria del campionato e negli spareggi per la serie A2, obiettivo sfiorato ma non centrato.

Ecco le prime parole della neo-gialloblù dopo la firma: «Sono super entusiasta di essere qui! Ho percepito subito la fiducia del coach e della dirigenza e non vedo l’ora di ripagarla sul parquet. Conosco bene la Libertas, una società seria e solida che sa valorizzare i propri talenti. Quando si è presentata l'opportunità di indossare questa maglia, non ci ho pensato due volte e ho detto subito sì. Ringrazio tutti per l’opportunità, spero di fare un campionato al top perché voglio ripagare sul campo la società e i tifosi».