Oleggio Magic Basket: grande entusiasmo per l’accordo con Olimpia Milano

«In questi mesi – commenta il General manager Andrea Annese - dopo la rinnovata fiducia datami per i prossimi anni dal presidente Mauro Giani mi son messo subito al lavoro nel tentativo di realizzare per Oleggio qualcosa di prestigioso e inaspettato. Giuntami voce che in Olimpia si stava pensando a una squadra senior per i loro under 19, mi sono attivato sfruttando il legame che da tanti anni ho con Olimpia per approfondire il discorso ed arrivare all’accordo appena siglato. Un’idea in realtà già attuata e proposta tanti anni fa con l’allora presidente ed amico Flavio Portaluppi, a cui proposi di giocare con la loro under 19 il campionato di Serie C con Paolo Galbiati come guida tecnica, facendo qualcosa di innovativo ed unico in quegli anni. Durante tutti questi mesi, dopo essermi andato a vedere in Toscana tutte le partite delle Finali Nazionali U19 è iniziato il dialogo costante con Olimpia ed assieme a Michele Catalani abbiamo messo le basi per poter realizzare questo accordo e questa collaborazione che porterà l’intera squadra U19 Olimpia a vestire la maglia di Oleggio a cui andremo ad aggiungere alcuni giocatori senior scelti di comune accordo e presto presentati sui nostri canali social. Campo di gara rimarrà come lo scorso anno il Palazzetto di Boffalora con parecchi allenamenti disputati al Forum di Assago».

Ovvia l’emozione del presidente dell’Oleggio Magic Basket, Mauro Giani, le cui parole subito dopo la firma dell’accordo sono state: «È un onore poter affiancare il nome di Oleggio ad una delle società che han fatto la storia della pallacanestro italiana e poter vedere in Maglia Oleggio quelli che un domani saranno i futuri campioni di questo meraviglioso sport di cui il mio caro papà Luciano mi ha tramandato passione e dedizione. Grande la commozione per me nel firmare questo accordo, - spiega - mi tremava la mano al solo pensiero di quanto papà Luciano sarebbe stato fiero nel vedere la maglia della sua Oleggio indossata da questi ragazzi provenienti dalla stessa Milano in cui Lui da giovane ha giocato. Sarà una stagione sicuramente particolare ed estremamente interessante per noi, con un organico ancor più giovane rispetto al solito, ma molto talentuoso. Non ci resta che aspettare l’inizio del nuovo campionato per vedere nuovamente il palazzetto pieno di nostri bimbi e giovani atleti sostenere la squadra col loro tifo e calore. Confesso che sarebbe stato un sogno poter vivere una simile stagione ad Oleggio, ma come ben sapete la mancanza di un impianto idoneo alla categoria ci costringe da anni ad essere itineranti».