Aequilibrium Cup: il Trofeo delle Regioni di beach volley di scena a Porto San Giorgio

Sono iniziate ieri le competizioni dell’AEQuilibrium Cup a Porto San Giorgio, incantevole località della provincia di Fermo, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport. Le coppie piemontesi che partecipano nel tabellone femminile sono Maria Buffa e Lara Rubini, mentre per il maschile abbiamo Daniele Patrone e Matteo Morabito. Sono partiti insieme agli allenatori per iniziare ieri le gare, che termineranno il primo agosto decretando i Campioni Italiani di beach under 16. I coach Beach Volley Training Goia e Salvi accompagneranno le atlete rappresentati del Piemonte in questa esperienza unica.