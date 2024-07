Oleggio Basketball e Oratorio San Giuseppe ancora insieme per 5 stagioni

Un rapporto di collaborazione per almeno altri cinque anni (saranno sette in tutto contando anche i due precedenti appena trascorsi con successo). L’ Oleggio Basketball potrà contare sull’ Asd Oratorio San Giuseppe Trecate come Academy per le prossime cinque stagioni. Una scelta fatta con entusiasmo da entrambe le parti con uno scopo ben preciso: progettare insieme il futuro dei giovani cestisti e dare loro modo di crescere al massimo delle loro potenzialità.

Le due società continueranno a mantenere ciascuna la propria identità con una impronta decisamente biancorossa: l’aspetto tecnico sarà seguito dallo staff dell’Oleggio Basketball sia per il minibasket sia per il settore giovanile (da cui tutto è partito due anni fa), inserendo istruttori e coach biancorossi in piena collaborazione con le risorse umane già presenti a Trecate arricchendo così la loro formazioni.

Il presidente Mauro Giani e il General manager Andrea Annese: «Dopo mesi di incontri e riunioni siamo riusciti a raggiungere un accordo che fosse utile e funzionale per entrambe le parti, - dicono con soddisfazione - sarà un percorso utile e stimolante che potrà contare sui forti valori umani tipici e papabili in qualsiasi oratorio, punto di aggregazione per tantissimi giovani, e lo sviluppo di un programma tecnico graduale che vuole portare negli anni sempre più bimbi e giovani di Trecate a far parte di questo progetto, vestirne la maglia e sognare di poter giocare un giorno nella nostra serie B. Un progetto stimolante e ambizioso le cui somme andranno tirate alla fine di queste cinque stagioni e che mira a diventare un punto di riferimento per bimbe, bimbi e giovani».

Il presidente trecatese Pieremilio Tiraboschi: «L'accordo con Oleggio Junior Basket rappresenta la naturale evoluzione della collaborazione in via sperimentale già attiva da due anni. L'esigenza della nostra ASD è quella di allargare i propri confini, ampliando l'offerta sportiva al fine di poter accogliere sia coloro che hanno un approccio agonistico, sia coloro che vengono per il puro divertimento. Questa possibilità deve essere il più inclusiva possibile, ed è inserita in un più ampio progetto pastorale della parrocchia. Negli incontri che hanno preceduto la ratifica di questo connubio è emersa chiaramente la condivisione degli intenti, che ha portato a definire una collaborazione attiva, in un clima familiare e amichevole. La disponibilità con cui una società di alto livello e prestigio come Oleggio ha accolto la nostra proposta ci spinge a proseguire su questa strada: ringrazio gli staff tecnici e dirigenziali di OJB e dell'ASD per aver reso possibile questo percorso, che durerà cinque anni, e nel quale sono sicuro che le soddisfazioni reciproche non mancheranno».

Il presidente Ojb Massimiliano Bonini: «Dopo due anni di collaborazione diventata sempre più solida siamo felici di dare il via ufficiale a questo progetto a 360 gradi, dal baby basket fino all’intero settore giovanile. Obiettivo è aumentare il nostro vivaio e crescere insieme, per questo abbiamo fortemente condiviso una base pluriennale. Siamo tutti molto entusiasti».