Novipiù Monferrato Basket: il calendario della stagione 2024/25

In data odierna la Lega Nazionale Pallacanestro ha diramato il calendario della stagione regolare 2024/25 di Serie B Nazionale Old Wild West – Girone A che sarà formato da 20 compagini , come già ufficializzato nelle scorse settimane e comincerà il prossimo 29 Settembre . La Novipiù Monferrato Basket debutterà in casa, al PalaEnergica Paolo Ferraris, contro Fiorenzuola Bees .

Tra le novità della stagione il calendario asimmetrico e diversi turni infrasettimanali, in programma al mercoledì, nei mesi di Ottobre, Novembre, Gennaio e Febbraio, due per ogni mese. La sosta per le Final Four di Coppa Italia LNP sarà il 16 Marzo, con l’ultimo turno di campionato previsto in contemporanea sabato 26 Aprile.

Al termine delle 38 giornate, 19 casalinghe, le squadre classificate dal 1° al 6° posto dei due gironi saranno qualificate ai Playoff, le squadre dal 7° al 12° dovranno passare dai Play-In per guadagnarsi un posto nel tabellone Playoff. Playout previsti per le squadre dal 16° al 19° posto, mentre l’ultima classificata sarà retrocessa direttamente in B Interregionale. Playoff e Playout saranno disputati incrociando i due gironi secondo il tabellone.

Per la Novipiù dopo il debutto casalingo con Fiorenzuola ci sarà subito il primo turno infrasettimanale a Desio Mercoledì 2 Ottobre, per poi tornare in casa la domenica contro la Rucker San Vendemiano, una delle squadre più attrezzate del girone. Sempre nel mese di Ottobre l’unica infrasettimanale casalinga dell’andata contro l’Andrea Costa Imola il 16. Match di grande interesse mercoledì 6 Novembre in trasferta contro Mestre, poi domenica 17 Novembre la prima trasferta siciliana per affrontare Orlandina Basket. L’8 Dicembre a Gravellona Toce andrà in scena l’inedito derby piemontese contro Omegna, la gara pre natalizia del 22 Dicembre sarà a Treviglio, mentre il 29 Dicembre e il 5 Gennaio doppio impegno interno contro le neopromosse Saronno e Ragusa.

Il girone di ritorno comincerà domenica 12 Gennaio a San Vendemiano, poi ancora doppio turno casalingo con Desio e Mestre, Omegna e Crema, intramezzati dalla trasferta di Fidenza. A fine Febbraio la trasferta ad Agrigento e tre giorni dopo l’infrasettimanale interno contro Legnano, a seguire sempre a Casale contro Lumezzane. La terza trasferta siciliana sarà alla penultima giornata, contro Ragusa, mentre sabato 26 Aprile si chiuderà la stagione regolare in casa contro Blacks Faenza.

La campagna abbonamenti 2024/25 “UN VIAGGIO INSIEME” cominciata venerdì scorso, che comprende l’accesso a tutte e 19 le gare interne di regular season, continua presso il Monferrato Basket Store nel mese di Agosto tutti i mercoledì dalle 17 alle 20 e tutti i venerdì dalle 12 alle 15 (esclusa la settimana di Ferragosto) e sulla piattaforma online Ticketmaster. Gli abbonati della passata stagione hanno tempo fino al 9 Agosto per confermare il loro posto prelazionato.