Cuneo Volley: martedì 13 agosto l'inizio della Preparazione Atletica

Il Cuneo Volley si prepara ad accendere i motori di una stagione tosta, tutta da combattere senza remore, in un campionato sempre più di alto livello qual è l’ A2 maschile in Italia. La Preparazione Atletica sarà di sette settimane, e l’ottava sarà già pre-match.

L’appuntamento con il primo allenamento al Palazzetto è per martedì 13 agosto alle ore 17.30 per iniziare sia in campo che sugli spalti la stagione 2024/2025. Un invito valido per tutto l’anno da parte del Team biancoblù, che si allenerà sempre al palasport di Cuneo a porte aperte per condividere il lavoro con i propri sostenitori, appassionati e tifosi. Durante la preparazione i cuneesi affronteranno degli allenamenti congiunti con ingresso libero, che verranno comunicati man mano in tempi utili.