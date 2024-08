Serie A Élite femminile dell’IVECO CUS TORINO RUGBY si prepara per la stagione 2024-2025

Le giocatrici a disposizione dei coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto e Gianmarco Perrone saranno:

Eleonora Zini (laureata in Design del Prodotto), Ilaria Reverso (SUISM), Carola Tognoni (Scienze Internazionali), Elisa Salvatore (laureata in Scienze della Comunicazione), Jezebel Dambros da Silva (laureata in Giurisprudenza), Demetra Repetto (laureata in Osteopatia), Weiwei Hu, Ambrah De Robertis (Psicologia), Giulia Ponzio (Scienze della Nutrizione), Aurora Zoboli (Veterinaria), Alessia Cagnotto (Scienze Forestali e Ambientali), Luna Sacchi (Ingegneria Edile), Mikaela Comazzi (laureata in Tecnico Igienista Dentale), Martina Epifani (laureata in Fisioterapia), Andrea Luciana Parodi (Psicologia), Arianna Toeschi (Ingegneria Energetica), Alessia Gronda (laureata in Logopedia), Cecilia Piva (Ingegneria Nucleare), Silvia Gai (Design del Prodotto), Gaia Luoni (SUISM), Sophie Pecci (Global Law), Monica Bruno (laureata in Fisioterapia), Ottavia Piovano (laureata SUISM, Magistrale Management dello Sport), Rebecca Pantaleoni, Camilla Sarasso (Psichiatria), Camilla Morchio (Medicina), Federica Scotto (laureata SUISM, Magistrale Osteopatia), Vanessa El Dahdah; dalle giovanili Alice Donà, Matilde Di Luca e Noemi Amodeo. Le novità in rosa saranno: Sofia Astesana e Chiara De Robertis.