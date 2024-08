TDN - Campionati Italiani Categoria: sei atleti del Team Dimensione Nuoto qualificati nella categoria ragazzi

A pochi giorni dal via della rassegna nazionale giovanile in vasca lunga più prestigiosa della stagione, sono state ufficializzate le liste degli atleti ammessi ai Campionati Italiani di Categoria di Roma per quanto riguarda i Ragazzi

02 . 08 . 2024 12:48 2 min