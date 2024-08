Nuoto - ValleBelbo Sport: Ferrari, Bertelli e Sfolcini qualificati per i Campionati Italiani

Ferrari, Bertelli e Sfolcini qualificati per i Campionati Italiani di Categori a. Record di partecipazione per la ValleBelbo Sport ai Tricolori Quando mancano pochi giorni al via dei Campionati Italiani di Categoria, sono state ufficializzate le liste degli ammessi degli atleti della categoria Ragazzi.

Allo Stadio del Nuoto del Foro Italico, gareggeranno tre atleti debuttanti in questa rassegna tricolore in vasca lunga. Sono due le gare individuali che disputerà Maddalena Bertelli, che si è qualificata nei 100 dorso (33^ nella lista degli ammessi) e nei 200 dorso (35^).

Elisa Ferrari sarà al via nei 50 stile libero (29^) mentre Laerte Sfolcini, che da maggio si allena con il gruppo della ValleBelbo Sport al centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato, sarà al via nei 100 dorso (45° in graduatoria).

A livello numerico, si tratta di un vero e proprio record per la ValleBelbo Sport. Lo scorso anno, soltanto un rappresentante della società astigiana si qualificò per questa prestigiosa rassegna nazionale, quest’anno, invece, sono addirittura cinque i portacolori del team arancio-nero: nella Capitale, prima di Maddalena, Elisa e Laerte, scenderanno in vasca i già annunciati Lucia Tassinario e Andrea Randi, in gara nelle categorie Juniores e Cadetti.

