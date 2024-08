Giaguari Torino: il nuovo Head Coach è Kurt Ramler

Il presidente Francesco Cerra ha dichiarato: «Al termine della stagione del nostro ritorno in IFL, che è stata piuttosto problematica, abbiamo fin da subito iniziato a lavorare per la stagione 2025, ed il primo tassello è stato l’ingaggio di Kurt Ramler come nuovo Head Coach».

Ramler è una vecchia conoscenza del football italiano: è stato infatti nello staff dei Seamen Milano nella stagione 2022, l’ultima in IFL prima che i milanesi approdassero alla European League of Football.

Con un passato di quarterback a livello universitario alla St.John’s University di Collegeville, Minnesota, Ramler si trasferì in Europa per giocare ancora qualche stagione con gli Hameenlinna Tigers in Finlandia nel 1997 e con i Russelsheim Razorback in Germania nel 1998, tornando negli USA in autunno per iniziare la carriera da coach a livello di High School a Eden Prairie (MN). Nel 1999 diventa coach a tempo pieno allenando i Graz Giants in Austria ed i Prague Panthers in Repubblica Ceca in estate ed i ricevitori dell’Hamilton College di Clinton, NY, durante l’inverno.

Nel 2000 torna definitivamente in USA dove continua la sua carriera da coach in svariati college tra cui Wagner, la sua Alma Mater St.John’s University, Carleton College e College of St. Scholastica.

Nel 2018 torna in Europa come consulente per lo sviluppo del programma dei Danube Dragons della AFBO e nel 2019 si trasferisce ad Istanbul, dove lavora per due anni prima con la squadra della Instanbul Technical University e poi per la Ozyegin University, sempre ad Istanbul.

Nel 2021 torna in Austria negli Styrian Bears di Graz e nel 2022, come detto, passa ai Seamen Milano.

Per i Giaguari Torino, Ramler svolgerà il doppio incarico di Head Coach ed Offensive Coordinator.

«Molto tempo fa (nel 1997 con gli Hameenlinnaa Tigers – n.d.r.) ho avuto la fortuna di giocare con alcuni Giaguari» ha dichiarato Ramler «e rimasi impressionato non solo dal loro atletismo e dalla loro dedizione al football ma, cosa più importante, dal loro carattere. È stata la prima cosa che ha destato il mio interesse quando mi è stata prospettata la possibilità di allenare a Torino. Dopo aver approfondito l’argomento, è stato chiaro che qui c’è un ottimo coaching staff e, guardando le partite della scorsa stagione, che questa squadra gioca a football con l’attitudine giusta ed ha delle solidissime fondamenta. Sono grato al presidente Cerra per la proposta di approfondire la conoscenza del programma Giaguari ed ai coach per fare la reciproca conoscenza. La IFL è un campionato di alto livello in Europa, con coach molto preparati e giocatori di altissimo livello. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team per aiutare lo sviluppo di un gruppo già a livello eccellente. Abbiamo molto lavoro da fare per arrivare dove vogliamo, ma sono certo che tutti quanti noi non vediamo l’ora di metterci alla prova».