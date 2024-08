Oleggio Junior Basket, di nuovo un Campionato di Eccellenza!

Ottime notizie dal settore giovanile targato Oleggio Junior Basket . La società è lieta di annunciare che, dopo diverse stagioni, di nuovo una squadra potrà disputare l’ Eccellenza , la più alta categoria del campionato giovanile. La squadra biancorossa iscritta è l’ Under 15 Eccellenza che sarà guidata da coach Alessandro Mattea , scelto per la sua grande esperienza e per aver già disputato, proprio con i colori biancorossi, campionati di simile livello.

Il presidente Massimiliano Bonini: «Lo avevamo in programma ed eccoci nel campionato, – dice – questo traguardo è frutto del grande lavoro svolto nel settore minibasket e nelle fasce più basse, anagraficamente parlando, del nostro settore giovanile. I nostri ragazzi sono ora pronti per affacciarsi e misurarsi in questa categoria, un grazie a tutto lo staff per il costante lavoro».

Il Gm Andrea Annese: «Più che soddisfatto per quest’altro obiettivo raggiunto. L’ingresso in Eccellenza era uno dei punti che ci siamo prefissati ed averlo già raggiunto per questa nuova stagione è frutto del lavoro svolto da tutto il nostro staff».