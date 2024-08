Grande successo per la serata inaugurale del Sestriere Film Festival 2024

Il pubblico delle grandi occasioni ha riempito il Cinema Fraiteve per la serata inaugurale che si è aperta con il concerto della Fanfara Alpina Taurinense. Lucetta Peratoner, presentatrice ufficiale della Fanfara, ha chiamato sul palco per un ringraziamento speciale Giovanni Barberis, ex alpino oggi Comandante della Stazione Carabinieri di Sestriere, che giusto un anno fa era in missione di pace a Gibuti in Africa.

Prima di entrare nel vivo della kermesse cinematografica, e del concorso fotografico, il Presidente del Sestriere Film Festival, Roberto Gualdi, ha chiamato sul palco il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet che ha annunciato che, nel 2025, il Sestriere Film Festival sarà preceduto da un nuovo evento: Sport Awards Film Festival, una nuova rassegna dedicata allo sport e alle grandi imprese e ai grandi campioni delle varie discipline.

Prima di passare alla proiezione della prima pellicola in concorso “Monte Corno”, sul palco del cinema Fraiteve si è tenuto un talk da parte del Comune di Sestriere mirato a dare il giusto riconoscimento ai giovani atleti locali che si sono particolarmente distinti nella passata stagione nello sci alpino e nello snowboard.

Il Sindaco Gianni Poncet ha chiamato sul palco la sua giunta, il vicesindaco Maurizio Cantele, e l’Assessore Emanuela Ruspa Tedeschi, premiando gli atleti meritevoli appartenenti agli sci club che hanno sede a Sestriere o che si allenano al Colle, coordinati dall’associazione degli sci club nata per gestire gli allenamenti dei ragazzi sulle piste ottenute per tale scopo dal Comune di Sestriere in sinergia con Vialattea.

La serata si è conclusa con la proiezione del primo film in concorso:

Monte Corno di Luca Cococcetta (72’ | 2024 | Italia | Italiano)

Il 19 agosto del 1573 Francesco De Marchi sale con una piccola spedizione la vetta impervia e rocciosa del Corno Grande, realizzando così una impresa epica per il suo tempo: raggiungere una vetta per la curiosità di salire quella che riteneva la montagna più alta d’Italia. E ne scrive la cronaca, anticipando di ben 213 anni quella del Monte Bianco compiuta da Balmat e Paccard l’8 agosto del 1786, ritenuta la prima ascesa della storia dell’alpinismo. A 450 anni dall’impresa il film racconta la scalata con le stesse parole di De Marchi e una dettagliata ricostruzione in fiction, con immagini spettacolari della salita sulla roccia calcarea del Corno Grande. Intrecciato alla fiction vi è un racconto documentaristico in cui esperti e conoscitori dell’impresa come Vincenzo Brancadoro, gli storici Stefano Ardito e Roberto Mantovani, l’alpinista Hervè Barmasse, il geologo Mario Tozzi, parlano dai luoghi stessi della scalata alla vetta del Gran Sasso, della figura storica del De Marchi e dei temi da lui trattati: l’ascesa e le sue difficoltà, la misurazione della vetta e la geografia dei luoghi, lo stato del Ghiacciaio del Calderone, i commerci di lana e pelli che avvenivano tra L’Aquila e Teramo passando per Campo Imperatore. Protagonista assoluto è il Gran Sasso d’Italia, il massiccio montuoso più alto degli Appennini.

La 14° edizione del Sestriere Film Festival è in programma tutte le sere, dal 3 al 10 agosto, presso il Cinema Fraiteve di Sestriere con ingresso libero. Domenica 11 agosto, alle 11.30 si terrà invece il concerto finale al Rifugio Alpette che si affaccia sul Colle del Sestriere.

Questa sera, sempre alle ore 21.00 al Cinema Fraiteve è in programma il talk a cura del Museo Nazionale del Cinema con la proiezione di alcuni rari film degli anni Dieci e Venti musicati dal Vivo. A seguire proiezione dei film in concorso: “Give Back” e “Day Dream”.

PROSEGUONO LE SERATE DEL SESTRIERE FILM FESTIVAL

Dopo il successo delle prime due serate, prosegue il Sestriere Film Festival organizzato dall’Associazione Montagna Italia, con il Presidente del Festival Roberto Gualdi, in collaborazione con il Comune di Sestriere, con il contributo di Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino.

Lunedì 5 agosto si svolgerà la seconda camminata di Cammina con il Festival, alla presenza di guide alpine, con ritrovo alle ore 9,30 presso l'ufficio turistico di Sestriere.

ANELLO GROS BIAL - CHALMETTES - MONTEROTTA

Presso il Cinema Fraiteve alle ore 21.00, nell’ambito dei 70 anni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, verrà dedicato un momento al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, per meglio illustrare al pubblico l’importante attività che svolge. Saranno presenti: Luca Giaj Arcota, Presidente SASP con i delegati Enrico Messina per la Delegazione Valli Pinerolesi e Cristina Alpe per la Delegazione Valsusa e Valsangone. Sarà presente anche il CAI Piemonte nella persona di Ornella Giordana, Referente per la Montagnaterapia a livello nazionale in Commissione Centrale Escursionismo e del Gruppo La Montagna che Aiuta CAI Torino.

Verrà presentato e proiettato il film in concorso "Cambiamenti in quota" di Alessandro Beltrame (22’, 2024, Italia)

Sono ormai numerosi i gruppi in cui si integrano operatori socio-sanitari ed esperti della montagna del Club Alpino Italiano per proporre come strumento di salute la montagnaterapia, un’esperienza che permette di vivere momenti forti e costruttivi in gruppo, in un ambiente naturale che suscita sensazioni forti. Il paesaggio alpino diventa allora un laboratorio a cielo aperto di emozioni e di comunicazione. Questo modello di frequentazione della montagna utilizza un approccio bio-psico-sociale, impiegando risorse individuali, sociali e ambientali, spostando l’attenzione dalla malattia alla promozione della salute, e contrastando autoisolamento, ritiro e disinvestimento emotivo. Per arrivare a tagliare un traguardo si incontrano ostacoli, disavventure, paure, ansie, preparazioni fi siche precarie; ogni patologia, poi, porta problematiche tanto importanti quanto dissimili. L’ambiente montano dimostra un elevato potenziale trasformativo di cui l’accompagnatore esperto si fa mediatore.

Associazioni come il CAI favoriscono la comunicazione e lo scambio, per molti aspetti senza eguali, mentre la montagna annulla le differenze dando luogo a un tipo di solidarietà unica e irripetibile. Attraverso le testimonianze video delle persone accompagnate emergono i cambiamenti emotivo relazionali e fisici indotti dalla frequentazione dell’ambiente montano e favoriti dall’interazione con i volontari del CAI.

A seguire, verrà proiettato il film in concorso "The great white whale" di Michael Dillon (104', 2023, Australia)

Nel profondo del selvaggio Oceano Australe, a metà strada tra l'Australia e il Sud Africa, un vulcano innevato, alto quasi tremila metri, si erge dal mare come una maestosa balena bianca. Cinque volte ha tentato di uccidere la prima squadra che ha cercato di raggiungere la vetta. Sono ritornati navigando attraverso i mari peggiori del mondo, questa volta con il leggendario esploratore Bill Tilman, come loro skipper. Questo è il racconto straordinario di quei primi tentativi di scalata del Big Ben, il fumoso vulcano circondato da ghiaccio sull'isola di Heard, l'avamposto più solitario e remoto dell'Australia. Il filmato originale della spedizione, splendidamente girato, la brillante colonna sonora, l'umorismo degli spedizionieri e l'assoluta audacia della ricerca aggiungono pepe a uno dei racconti d'avventura meno conosciuti ma più audaci del XX secolo.

Martedì 6 agosto

Terza camminata prevista: SALITA IN TELECABINA AL MONTE FRAITEVE - DISCESA LUNGO IL BORDIN "OCCIDENTALE" - MONTEROTTA con tappa speciale per la performance "La voce degli alberi" con Silvia Lorenzi.

Al Cinema Fraiteve alla ore 21.00 sarà una serata dedicata interamente all’ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, alla presenza di esponenti dell’ente e verrà proiettato il film documentario sulla vicenda delle miniere del Beth, a 120 anni dalla tragedia, dal titolo “Le miniere del Beth, sulle orme di Pietro Giani” di Fabio Solimini Giani.

Nel Parco Naturale della Val Troncea gestito dall’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, sono presenti le Miniere del Beth, sito di estrazione la cui realizzazione risale alla seconda metà del 1800 a seguito della concessione acquisita da Pietro Giani, noto imprenditore torinese che contribuì alla realizzazione di diverse importanti opere pubbliche di Torino (Ponte Mosca, La Gran Madre, la Consolata, fra le altre). Le Miniere, poste a circa 2.800 m slm, hanno avuto una travagliata storia industriale che si intreccia con i progressi tecnologici, con l’ambiente e con la società dell’epoca. Il 19 aprile 1904, dopo le abbondanti nevicate di quei giorni, alcune squadre di minatori tentarono di scendere ma “Un colpo di tuono, fortissimo, si fece udire e prima ancora che gli operai si fossero riavuti e pensato alla difesa, essi vennero come fuscellini trasportati nel vallone da una massa enorme di neve, che nel loro linguaggio espressivo gli scampati dicevano parere una montagna. Ad una ad una le squadre furono travolte nell'abisso" (La Lanterna Pinerolese, 23/4/1904).

Saranno presenti Alberto Valfrè, Presidente dell'ente con il Guardiaparco Domenico Rosselli ed il regista del film Fabio Solimini Giani.

Mercoledì 7 agosto la camminata prevede l'intera giornata, a differenza delle altre il cui ritorno è previsto per l'ora di pranzo.

ANELLO LAGO DIGA CHISONETTO - PIANI DELLA MOTTA

Alle 17,00 il Soprano Silvia Lorenzi eseguirà la performance "La voce degli alberi" presso la Chiesetta Regina Pacis.

Alle ore 21,00 al Cinema Fraiveve il fotografo Alberto Casse aprirà la serata con la proiezione di alcuni suoi scatti.

A seguire, grazie alla collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, di cui sarà presente il responsabile di produzione Emanuele Baldino, verrà proiettato il film fuori concorso Rispet di Cecilia Bozza Wolf.

Corvaz è un trentenne semplice ed istintivo che lavora sodo nella vigna del padre e adora andare in giro con il suo cane Toni. La vita del villaggio di montagna è tutta incentrata sul bar, di proprietà del ricco viticoltore/proprietario terriero e gestito dalla fidanzata del figlio. Gli uomini passano il loro tempo bevendo, tra rancori e false amicizie, quando una notte, le statue di legno che decorano la piazza, sono vandalizzate. La colpa è subito data a Corvaz. Anche Mara, l'energica barista, crede che sia stato lui. Cercando però di superare l'ostilità collettiva, lo incontra e tra loro nasce un’amicizia mentre il desiderio di vendetta della comunità diventa sempre più forte. Il codice del Rispet che li ha tenuti tutti insieme, ora è infranto. Con una spedizione punitiva gli abitanti costringeranno Corvaz a reagire ed eventualmente andarsene, ma per gli altri potrebbe non esserci alternativa.

A seguire, due film in concorso:

La voce dei ghiacciai di Giacomo Andalò (21’, 2023, Italia)

Un viaggio nel cuore delle imponenti distese di ghiaccio italiane e oltre, dando voce a coloro che quotidianamente studiano il ruolo vitale dei ghiacciai come sentinelle della crisi climatica in atto.

The icing of the cake di Alberto Collantes (20’, 2024, Spagna)

Nel giugno 2023, Eric de Cima e Marta Jiménez hanno completato il primo BASE jump della storia dal Torreón de Galayos nella Sierra de Gredos. Questi due parapendisti sono saliti fino al punto di uscita per saltare lungo il leggendario percorso di Teógenes. Questa è stata la stessa via utilizzata dagli alpinisti Teógenes Díaz e Ricardo Rubio per la prima salita del Torreón de Galayos nel 1933.