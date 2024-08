Overall Cycling Team: si corre, ma il pensiero è sempre a Daniel Gianello

Pur in un contesto di squadra difficile, continua l'attività di Overall Tre Colli. È innegabile che si faccia sentire il contraccolpo che l'ambiente di casa Overall ha subito dopo il grave incidente a Daniel Gianello. Il corridore sta affrontando (adesso presso il nosocomio di Torino) una gara durissima e i suoi compagni di squadra, i tecnici e i dirigenti ne sono pienamente coscienti; gli sono al fianco e lo incitano ma nel frattempo indiscutibilmente ne palpano anche psicologicamente la delicatezza del frangente. FORZA DANIEL. Sabato il Team era al via della Zanè-Monte Cengio, da cui era uscito vittorioso nel 2023 con Luca Cavallo, senza risultati di rilievo. Martedi sarà ancora in Veneto a Caselle di Sommacampagna in un percorso per ruote veloci.