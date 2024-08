Il Grazzano si aggiudica la finalissima di Tamburello a Muro

Lo Sferisterio “Cesare Porro” di Vignale Monferrato, dinanzi un numeroso pubblico delle grandi occasioni, ha incoronato ieri la formazione del Grazzano come vincitrice dello Scudetto 2024 del Tamburello a Muro dopo aver superato per 19-6 (e oltre tre ore di sfida) i contendenti del Portacomaro. Una riconferma per il Grazzano che ha ricevuto il Trofeo direttamente dalle mani del presidente della Federazione Italiana Palla Tamburello Edoardo Facchetti, il quale ha seguito l’intera partita salutando i presenti e le tifoserie. Fra gli spettatori anche la delegata Coni Lavinia Saracco, le autorità federali e regionali della FIPT e del Muro ed ancora il sindaco di Vignale Tina Corona che ha aperto il match con il saluto al microfono di Ivo Anselmo. Ad assistere alla partita anche una folta rappresentanza della stampa di settore e le telecamere della Rai. Dopo la finalissima il Tamburello a Muro riserverà ancora alcuni spettacolari momenti a partire dalla Supercoppa che vedrà affrontarsi (dopo la Coppa Italia e le semifinali) nuovamente le formazioni di Grazzano e Montechiaro, rispettivamente vincitrici dello Scudetto e della Coppa Italia: l’appuntamento è per domenica 25 agosto, dalle 16, sullo Sferisterio di Montechiaro d’Asti.