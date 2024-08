Tennis: tutto pronto al Country Club Cuneo per l'inizio del J30, under 18 M e F

C’è attesa perché l’evento è come da tradizione una vera e propria rampa di lancio per molti giovani pronti ad entrare nel tennis professionistico iniziando con i Futures, proseguendo con i Challenger e con l’obiettivo di approdare poi nei grandi appuntamenti del circuito ATP (maschile) di quello WTA (femminile).

Dopo aver ottenuto un importante riconoscimento da parte dell’ITF per l’edizione del 2023, quale evento leader di categoria con tanto di “stella” accanto all’indicazione della rassegna nel calendario ufficiale ITF, nel 2024 il torneo vedrà un incremento del numero di giocatori e giocatrici a livello di main draw, che saliranno a 48.

Il circolo e il suo pubblico sono già in trepidante attesa per vedere all’opera alcune delle speranze del tennis mondiale. Il via sabato 10 agosto con gli incontri dei tabelloni di qualificazione, che proseguiranno domenica 11 agosto. Da lunedì 12 i primi match di main draw. In campo maschile l’ultima acceptance list è guidata dai due azzurri Antonio Marigliano e Mattia Cappellari, rispettivamente numeri 650 e 888 del ranking ITF di categoria under 18.

Il primo straniero è il tedesco Max Geissinger, numero 919 ITF. Tanti gli azzurri in lista ma anche molti stranieri che arrivano da lontano, vedi il cinese Rubin Guo, il tennista di Hong Kong Andre Lam Jun Bart; ed ancora l’americano Alexander Brown, il britannico con nome italiano Milo Nardelli, lo spagnolo Victor Mohanram, il polacco Filip Kyrillo, il rumeno Sasha Lucian Hurducas e lituano Benediktas Verkovskis. Chiude la lista Felix Abraham, norvegese.

Nel torneo femminile guida il gruppo Tamara Kuti (Gbr), davanti alle azzurre Nicole Andrea Molaro, Francesca Galli, Anja Casari, Jennifer Scurtu, Amanda Nai e Lavinia Guerresco. Seguono le francesi Amelia Grzelak e Isaure Bruscia, quindi la norvegese Abraham Nielsen. Annunciate al via anche la cinese Zhang, la svedese Bernstein, la rumena Batanasi e le israeliane Ulianitski e Bratikov. Non manca la nota sudamericana rappresentata dall’argentina Nicole Gamboa.

Il direttore di torneo è Alberto Maniscalco. Nei prossimi giorni verranno assegnate le wild card.