"Il Carnevale di Champlas" e “Italia K2” al Sestriere Film Festival 2024

Con un breve ma interessante filmato, il 9 agosto verrà illustrato il Carnevale di Champlas, una storica rappresentazione sul significato del Carnevale in alta quota.

Saranno presenti Luciano Gorlier, Presidente dell'associazione fondiaria Champlas du Col e Janvier e Alessia Prin, volontaria per la comunicazione del Museo del Carnevale, Maestra di sci, Guida Escursionistica, Consigliera dell'Associazione Fondiaria Champlas du Col e Janvier, accompagnati da alcuni personaggi in maschera d'epoca.

Il Carnevale è legato alla tradizione di Champlas du Col e Champlas Janvier, oggi frazioni del Comune di Sestriere, che si affacciano sul versante dell'Alta Valle di Susa.



A seguire, verrà evocato il 70° anniversario della salita al K2 (31 luglio 1954) grazie alla proiezione del film del 1955 “Italia K2” di Marcello Baldi, versione restaurata in 4k dalla Cineteca di Bologna nel 2022.



Si svolgerà anche la proiezione del film in concorso "Jadis" di Seb Jam (38’, 2023, Francia, Inglese, Sottotitoli in italiano)