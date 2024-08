I ranking FIP premiano BEA Chieri: accesso diretto a U15 Eccellenza, U17 Eccellenza e U19 Gold

Per BEA arrivano grosse soddisfazioni, con l’accesso diretto ai campionati Under 15 Eccellenza Nazionale, Under 17 Eccellenza Nazionale e Under 19 Gold Regionale. Sul territorio, è l’unica società a poter contare su questa prerogativa. Le altre, iscritte agli spareggi, potranno accedere ai campionati di massimo livello solo in caso di vittoria nelle sfide decisive di inizio settembre, a cui le squadre arancio-nere non dovranno partecipare perché già ammesse.

Un risultato, quello ufficializzato con i nuovi ranking, che conferma ancora una volta l’altissima qualità del lavoro svolto dalla società, dallo staff tecnico e da tutti gli atleti del Progetto BEA Leopardi.