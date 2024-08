Orta 10 in 10: dopo 5 giorni di gare Holland, Falk e Pelagalli corrono verso il Guinness World Record

Ha più chance di fare lo stesso record delle dieci maratone in altrettanti giorni consecutivi corse nel minor tempo, ma nella versione femminile, Therese Falk. Anche lei, come Holland, ha già calato un pokerissimo di successi in questi primi cinque giorni di gare. La campionessa norvegese oggi però ha tagliato il traguardo con un importante distacco rispetto ai quattro precedenti che la tenevano comodamente in media verso la sua corsa ad un nuovo Guinness World record. Appena sopra le 3h39' il tempo medio da realizzare per ogni maratona, è il tempo da abbattere per conquistare il titolo di proprietà dell’inglese Sally Ford, capace di compiere l'impresa in 36h38'. Falk che era ampiamente in vantaggio nei primi quattro giorni di gare, ma chiudendo oggi la sua fatica in 3h45' ha visto assottigliarsi sensibilmente il vantaggio fin qui accumulato, ridotto appena adesso, sotto i 20 minuti.

Alla domanda «cosa è successo?», l'atleta norvegese ha risposto con un malinconico «ero stanca», per poi prendersi la testa fra le mani e sciogliersi in un pianto. La speranza per tutti è che Therese possa recuperare energie e da domani ritrovi il passo gara dei primi quattro giorni.

Alle sue spalle, guardando la classifica generale, inseguono Anastasia Salnikova e l'austriaca Ulrike Helm a conferma della portata internazionale di una corsa che può contare partecipanti provenienti anche da Australia, Brasile, Canada, Cuba, Ecuador, India, Corea del Sud, Messico, Nuova Zelanda e Filippine.

Resiste anche il tentativo di record del 76enne pratese Giorgio Pelagalli, che punta a essere l'uomo più anziano ad aver macinato dieci maratone in dieci giorni consecutivi. Il toscano classe 1948 è stato sin qui in grado di lasciarsi alle spalle concorrente molto più giovani. Niente da fare invece per l'83enne tedesca Sigrid Eichner, che al terzo giorno di gara ha scelto di abbandonare la sfida da Guinness ma non la Orta 10 in 10: l'inesauribile nonna maratoneta è passata infatti dalla 42 alla 21 km, accontentandosi di correre “soltanto” una mezza maratona al giorno.

Quanto alla classifica generale delle altre due prove, al giro di boa della gara sui 21 km, si registra il dominio assoluto di Paola Vignani, mentre tra gli uomini comanda il norvegese Chris Strandman. La corsa sui 10 km per ora è invece terreno di conquista tra le donne di Erika Tullio, mentre nella gara maschile c'è un bel testa a testa tra Gabriele Clerici e Ivan Doniselli.

